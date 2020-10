Amateursport ligt stil: ‘Dit is een drama’

Het terrein van voetbalclub AFC.

Competities liggen vier weken stil. Alleen kinderen tot 18 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijden op de eigen club spelen. Kantines en kleedkamers zijn gesloten. Voorzitter Astrid Ventevogel van hockeyclub Pinoké: “Ik begrijp dat we allemaal aan hetzelfde touwtje moeten trekken en dat maatregelen nodig zijn. Maar zonder publiek langs de lijn zou sporten in de buitenlucht toch moeten kunnen?”

Hockey geen topsport

Pinoké heeft duizend jeugdleden. Voor hen gaat de club nadenken over een alternatief programma. Pinoké komt met zowel het eerste mannen- als vrouwenteam uit in de hoofdklasse. Ventevogel: “We zijn sportief bezig aan misschien wel ons beste seizoen ooit, dus deze onderbreking doet wel pijn. Maar het is vooral een hard gelag dat hoofdklassehockey kennelijk niet als topsport wordt beschouwd.”

Voor de honkballers van Pirates komt de stop midden in de finale van het seizoen. Zij zijn net begonnen aan de Holland Series tegen het Rotterdamse Neptunus. In een serie ‘best of seven’ heeft Pirates een 2-0 voorsprong genomen. De kans dat de finale over een maand (of nog later) kan worden afgemaakt, is nihil. Vandaag vindt overleg plaats tussen sportkoepel NOC*NSF en de honkbalbond. Tobias Kuipers, woordvoerder van Pirates: “Heel stiekem hopen we dat we de Holland Series kunnen afmaken, maar ergens op rekenen doen we niet meer.”

Eredivisie vrouwen

Het betaald voetbal gaat wel door. Maar of dat ook geldt voor de eredivisie vrouwen, waarin Ajax uitkomt, is onduidelijk. Voetbalbond KNVB gaat er vooralsnog vanuit dat de tweede ronde van het bekertoernooi, waaraan behalve alle profclubs ook nog 26 amateurclubs meedoen, eind oktober wordt gespeeld. OFC komt daarin uit tegen eerstedivisieclub MVV. AFC speelt op 28 oktober op tegen hoofdklasser Capelle. Vraag is wel of AFC in de aanloop naar die wedstrijd wel mag trainen.

Deelname aan de KNVB-beker is voor AFC sportief een uitdaging, maar ook financieel aantrekkelijk. Voorzitter Ad Westerhof: “Als we deze ronde doorkomen, levert dat 10.000 euro op. Hoe verder je komt in het toernooi, hoe hoger de bedragen. Die extra inkomsten kan de club heel goed gebruiken.”

Navragen

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, dinsdag bij de NOS: “Ze zitten in een toernooi dat onderdeel is van het betaald voetbal, dus je zou veronderstellen dat ze mogen voetballen. De vraag is of dat praktisch kan. Zijn ze fit genoeg om te spelen? Moeten ze getest worden? Dat gaan we navragen bij VWS en we gaan ons er ook intern op beraden.”

Bij Pinoké zorgt de ‘maaltijdactie’ voor wat extra centjes. Ventevogel: “We hebben een uitgebreide keukenstaf en onze Surinaamse kok maakt de lekkerste roti van Amstelveen. Maaltijden kunnen worden besteld en afgehaald op de club.”