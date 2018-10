Alzheimercentrum loopt tonnen mis door sokkenbrand

De sokken waren bewust niet verzekerd, zegt Tjon Chen, één van de initiatiefnemers van de sokkenverkoop. "We wilden de kosten zo laag mogelijk houden, om de opbrengst zo hoog mogelijk te maken. De sokken zouden daar maximaal vier maanden liggen en het zouden er steeds minder worden. Daar hebben we een uitgebreide risicoanalyse over gemaakt. Helaas is dat verkeerd uitgepakt.''



Verwarring

De sokken van dit jaar werden ontworpen door Alzheimerpatiënt Willem en zijn kleindochter Naomi. Zij wonnen de ontwerpwedstrijd. De twee verschillende sokken symboliseren de verwarring waarmee Alzheimerpatiënten en hun omgeving dagelijks te maken hebben.



De campagne werd twee weken geleden gelanceerd en sindsdien zijn via de website al bijna zesduizend paar verkocht. Voor het Alzheimercentrum is de brand een grote strop. "Een enorme tegenvaller om midden in onze campagne de complete voorraad in vlammen te zien opgaan," zegt hoogleraar neurologie en directeur van het Alzheimercentrum Philip Scheltens.



Besloten is om een nieuwe voorraad te bestellen. Daardoor kan de onlineverkoop alsnog door, ook al is de opbrengst lager dan verwacht. Klanten moeten tot medio november geduld hebben voor de levering. In diverse winkels zijn de kledingstukken wel direct leverbaar.