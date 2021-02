Alweer knuffelden de demonstranten elkaar en greep de politie in

Voor de zevende keer op rij werd er zondagmiddag ‘koffie gedronken’ op het Museumplein. Net als de vorige keren knuffelden de demonstranten elkaar, was er muziek en greep de politie in.

‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’ roept initiatiefnemer Michel Reijinga als hij even na 14.00 met een stoet mensen achter zich aan het Museumplein oploopt. Daar staan al honderden mensen die er zijn om ‘de liefde te verspreiden’ en elkaar knuffelen. Of tegen het coronavaccin zijn. Of protesteren tegen de coronamaatregelen. Of tegen Rutte zijn. Enfin, de verbindende factor is ontevredenheid. Toch zijn de meesten opgetogen. Er is muziek, er wordt gedanst en er zijn rode hartvormige ballonnen.

“De overheid is fucking te ver gegaan”, roept een vrouw die niet op verdere vragen wil ingaan. “Er wordt toch niet geluisterd naar wat ik zeg. Alleen fake news wordt gehoord.”

Demonstratie ontbonden

Het duurt deze keer niet lang voor de politie oproept dat de demonstratie is ontbonden op last van de burgemeester. De demonstratie is nog geen uur bezig als ‘iedereen het plein moet verlaten. In het geval dat mensen niet vertrekken van het Museumplein zal ‘de politie gaan optreden en kan die daar geweld bij gebruiken’, melden agenten.

De aanwezigen gaan nog dichter op elkaar staan en verenigen zich achter meegebrachte spandoeken, recht tegenover de linie ME’ers die klaar staat om het plein schoon te vegen. De overgrote meerderheid van de demonstranten verlaat het plein na ingrijpen van de ME. Alleen een klein groepje demonstranten blijft zitten in het midden van het grasveld.

“Waar zijn mijn demonstratierechten gebleven”, vraagt een man zich hardop af terwijl hij zichzelf filmt. “We leven toch niet in een dictatuur. Of wel?”

Demonstranten weigeren te vertrekken

De demonstranten die weigeren het plein te verlaten, worden omsingeld door politiebusjes, politiepaarden, politiehonden en twee waterkannonen, maar vermaken zich desondanks prima. Ze drinken bier of thee uit meegebrachte thermoskannen. Er worden stroopwafels uitgedeeld en Leef van André Hazes wordt meermaals luidkeels meegezongen. Af en toe wordt er gesneerd naar de politie of naar aanwezige journalisten, maar het blijft gemoedelijk.

De groep is erop gebrand tot 16.00 uur te blijven zitten en wordt aangemoedigd door zeker honderd mensen die aan de rand van het plein staan te applaudisseren. Maar als het vier uur is geweest en sommigen weg willen, worden ze tegengehouden door de politie. Ze mogen het terrein niet verlaten.

Beeld ANP

Vuilniszakken

Via de megafoon geeft een van de actievoerders raad: “We weten niet hoe lang dit duurt, maar laat je niet provoceren.’ Dat gebeurt ook niet. Rond half vijf mogen de actievoerders weg. De politie wordt bedankt door de groep en er gaan vuilniszakken rond waarmee de overgebleven troep wordt opgeruimd. Helemaal vlekkeloos gaat het overigens niet. In totaal werden er zondagmiddag zeventien aanhoudingen verricht bij de demonstratie op het Museumplein, meldt de politie.

Twee mensen werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, drie voor belediging, vier voor openlijke geweldpleging en acht voor het niet voldoen aan een bevel of vordering.

Leidseplein

Even verderop, op het Leidseplein was overigens ook een demonstratie gaande. De Amsterdamse driehoek van politie, justitie en burgemeester heeft zondagmiddag rond 16.45 uur een demonstratie op het Leidseplein ontbonden, meldt de gemeente op Twitter. Er is een noodbevel van kracht en het is niet langer toegestaan om op het plein te blijven.

Voor wie zich afvraagt of er volgende week weer koffie wordt gedronken op het Museumplein: als het initiatiefnemer Michel Reijinga ligt, is er tot aan de verkiezingen elke zondag een manifestatie ‘waar iedereen die ontevreden is zich verenigt’.