Altijd een plekje: handige aannemer vervalst parkeerbord

De door de aannemer geplaatste borden. Beeld Wim Bos

Een aannemer met een klus in de binnenstad van Amsterdam die eerst twaalf rondjes moet rijden om uiteindelijk een parkeerplaats te vinden ver van de plaats waar moet worden gewerkt, die heeft een probleem.

De oplossing is het reserveren van een parkeervak met een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM). Maar hoewel de gemeente redelijk gul is in het verstrekken van dergelijke ontheffingen, overstijgt de vraag naar dergelijke regelingen het aanbod behoorlijk.

De aannemer die afgelopen maand dus maar een zelfgemaakt (of gestolen) TVM-bord plaatste nadat hij aan het einde van de dag klaar was, wist één ding zeker: de volgende ochtend zou het beste plekje van het hele Singel weer vrij zijn, helemaal voor hem alleen. Dat hiermee de hele nacht een parkeerplek onbenut zou blijven, daar had deze aannemer waarschijnlijk niet zoveel mee te schaften.

Trend

Volgens bewoner Wim Bos, die zich over deze praktijk beklaagde, is sprake van een nieuwe trend. Een trend waartegen de gemeente maar niet optreedt. “Hierdoor zijn parkeervakken langs de gracht niet beschikbaar voor bewoners en bezoekers. En de gemeente loopt parkeerinkomsten mis. Dit is niet goed, er moet worden opgetreden.”

Een woordvoerder van Centrum zegt dat het stadsdeel bekend is met het illegale bord dat door bewoner Bos is gemeld. “We zien dit soort borden inderdaad weleens. Als we daar een melding van krijgen, worden deze onmiddellijk verwijderd door het Materiaalbureau.”