Altijd al eens willen inbreken? Op Lowlands kan het, voor de wetenschap. ‘Als je het niet redt binnen de tijd, ben je betrapt’

Bij Goedharts en Draxels experimenten worden festivalgangers gevraagd in te breken of om elkaar te omhelzen met fluorescerende verf op hun handen. Beeld Getty Images

Loop je half augustus over het festivalterrein van Lowlands, dan zou je wel eens benaderd kunnen worden door Yoram Goedhart (28). Of je ooit ergens hebt ingebroken. En of je het nu zou willen proberen.

Zo ja, dan kun je mee naar een container waarin met behulp van een decorbouwer een soort huis is nagebouwd. Met fluorescerende vingerverf op je handen betreed je het nagebootste huis. Eerst als ‘bewoner’, met de sleutelbos in de hand, en daarna als inbreker. Dan is het een kwestie van binnenkomen en weer ontsnappen door het raam.

Goedhart doet promotieonderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Met medeonderzoeker Katharina Draxel (28), die haar eigen proef heeft opgezet, voert hij op het driedaagse festival in Biddinghuizen forensische experimenten uit voor het project ‘Geen spoor te verliezen’, een samenwerking tussen onder andere de HvA, het Nederlands Forensisch Instituut, de Vrije Universiteit en de politieacademie.

Vertrouwen op de inventiviteit en eventuele ervaring van de festivalganger

Om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen is er ook een tijdslimiet. Goedhart: “We willen de stress en adrenaline van een echte inbraak nabootsen. Als je het niet redt binnen de tijd, ben je betrapt.”

Bij het inbreken vertrouwen ze op de inventiviteit en eventuele ervaring van de festivalganger, zegt Goedhart. “We leggen ze wel het principe van de inbraaktechnieken flipperen en hengelen uit. Dat eerste is een slot forceren met een bankpasje, het tweede is door de brievenbus vissen met een klerenhanger.”

Met dit project hopen de onderzoekers data te verzamelen die de forensische wetenschap vooruithelpt. Het idee is dat de vingerverf, die bij beide proeven wordt gebruikt, een gemiddeld patroon van onschuldige en criminele aanrakingen oplevert.

Hiermee komen de experimenten tegemoet aan een recente ontwikkeling in strafrechtelijke onderzoeken. Dna kan met moderne technieken bijna altijd wel worden opgespoord en gekoppeld aan een verdachte. Maar of een spoor wel of niet duidt op criminele activiteit is een andere, complexere vraag. Daarom is er tegenwoordig een grotere vraag naar scenariogerichte experimenten zoals ‘Geen spoor te verliezen’.

‘Onschuldig’ vastpakken met verf op de handen

Bij Draxels experiment (“Ik noem het het freehugsexperiment”) worden festivalgangers gevraagd om elkaar te omhelzen, ook met verf op hun handen. De handafdrukken op de T-shirts onthullen hoe mensen elkaar ‘onschuldig’ vastpakken. Deze data kunnen vervolgens worden vergeleken met een eerder forensisch experiment op Lowlands, waarbij gekeken werd hoe mensen een lichaam verslepen.

Draxel denkt dat haar experiment goed zal aarden op het festival: “Een drankje en een gezellige sfeer helpen bij het omhelzen.”

De onderzoekers kijken uit naar het weekend op Lowlands. Goedhart: “Dit is een unieke manier van onderzoek doen. We krijgen toegang tot een populatie proefpersonen die we anders nooit hebben.” En mogelijk wat beschonken inbrekers? “Dat zijn de uitdagingen van een festival. We zijn er bewust van dat sommige mensen waarschijnlijk een drankje ophebben en dat is op zich geen probleem qua veiligheid. Mensen die zichtbaar dronken zijn, kunnen op een later moment terugkomen.”

Tijdens het weekend zullen de experimenten van Goedhart en Draxel te vinden zijn bij Lowlands Science, een hoek van het festivalterrein waar meerdere onderzoeksinstituten proeven doen.