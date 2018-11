Altice in de uitverkoop op rood Damrak

Het algehele beurssentiment was negatief, beleggers verwerkten onder meer de aankondiging van een principeakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over hun toekomst na de brexit.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent lager op 514,10 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 692,87 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Londen zakte 1,2 procent.



Altice kelderde bijna 12 procent in de hoofdindex. De onderneming zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal. Het aantal klanten op de belangrijke Franse markt nam wel toe, maar Altice moest daarvoor diep in de buidel tasten.



Analisten vragen zich af of deze investeringen zich uiteindelijk terugbetalen. Zorgtechnologieconcern Philips voerde de stijgers in de AEX aan met een plus van 1,8 procent.