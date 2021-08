Alternatieve voedselbank Zuidoost moet stoppen: ‘Erg zorgelijk’

Voor veel mensen was Jepi Makandra een uitkomst: ‘Wij konden met zijn vieren een week eten van het pakket.’ Beeld ANP

Deze week ruimden de vijftien vrijwilligers van Jepi Makandra de laatste koelkasten en vrieskisten op in het buurthuis aan het Vreeswijkpad in Gein (niet te verwarren met Casa Jepie Makandra in Holendrecht). Het pand wordt gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw; een nieuwe locatie is er vooralsnog niet. Het raakt zo’n honderd lokale bezoekers, zoals ongedocumenteerden en bijstandsgerechtigden, die problemen hebben om aan eten te komen.

De alternatieve voedselbank werd aan het begin van de coronapandemie door vrijwilligers van het buurthuis opgericht voor buurtbewoners in nood. Jepi Makandra was geen officiële voedselbank, waardoor niemand zich hoefde te registreren. Bezoekers betaalden twee euro per pakket met bijvoorbeeld brood, groenten, fruit, ingeblikt en ingevroren eten.

Drempel

Coördinator Claire Wie (49) betreurt dat het voedselinitiatief verdwijnt. “Het was een belangrijke uitvalsbasis voor mensen uit de buurt die het moeilijk hadden. Bezoekers gaven vaak aan dat ze hier kwamen omdat ze zich niet hoefden te registreren. De drempel naar een voedselbank is nu hoger, omdat mensen daar lang moeten wachten voor ze in aanmerking komen en omdat bezoekers vaak ongedocumenteerd zijn of in de schuldhulpverlening zitten.”

Betrokkenen benadrukken het belang van het voedselinitiatief. Patricia van Broekhoven (60) komt bijvoorbeeld niet in aanmerking om een pakket te halen bij de reguliere voedselbank in Holendrecht. “Dat komt doordat mijn zoon een bijbaan heeft bij de Albert Heijn waar hij 500 euro per maand mee verdient. En ik krijg 700 euro per maand aan uitkeringsbudget.” Toch is het lastig rondkomen voor het gezin. “Alleen al de huur is 568 euro per maand. Dan blijft er erg weinig over.”

Basale etenswaren

Bij de normale voedselbank zijn de pakketten bovendien kleiner, vertellen mensen die regelmatig bij het voedselpunt kwamen. Vrijwilliger en afnemer Brigitte Boerenveen (50) mist Jepi Makandra nu al. “Wij konden met zijn vieren een week eten van het pakket, terwijl het pakket uit Holendrecht binnen een paar dagen al op is. We missen soms basale etenswaren als melk, olie, rijst, groente en fruit, die we wel kregen bij Jepi Makandra.”

Lijsttrekker van de Amsterdamse ChristenUnie Gerjan van den Heuvel noemt het verlies van Jepi Makandra ‘erg zorgelijk’. “De pandemie heeft aangetoond dat een groot aantal mensen die de gemeente eerst niet zag, toch afhankelijk is. In het begin van de crisis is 750.000 euro uitgetrokken voor dit soort initiatieven, maar dit jaar slechts 500.000 euro. En het is niet altijd duidelijk of de initiatieven dit geld ook krijgen.”



Ook Bij1-lijsttrekker Jazie Veldhuyzen zou het graag anders zien. “De gemeente moet niet zomaar gemeentelijk vastgoed blijven verkopen, maar initiatieven zoals dit een plek bieden.”