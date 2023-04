Alternatieve video om dronken Britten te weren: ‘All I ended up doing was drinking oat milk lattes’

De video’s van de gemeente, waarin de ‘gevaren’ van feesten in Amsterdam te zien zijn, bereiken volgens Duursma precies het tegenovergestelde van wat Amsterdam wil, zei hij eerder in Het Parool. “Wat is het beeld dat blijft hangen? Dit is waar je moet zijn als je je met vrienden een weekend wil laven aan alcohol en drugs. Waar iedereen schreeuwt en wildplast. En dat je in het ergste geval 140 euro boete krijgt als je je misdraagt. Nou, boehoe. Dat is eerder een aanmoediging om je wél te komen misdragen.”

Wie kritiek levert, moet ook laten zien hoe het wél kan, vindt Duursma. Dus plaatste hij zondagochtend een alternatieve video, met daarin aan het woord: Britse toeristen. “Er is veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat mensen zich eerder laten overtuigen door mensen die op hen lijken,” aldus de communicatiestrateeg zondag.

Hij maakte een script en liep vervolgens op donderdagavond twee uur rond in de rosse buurt om verschillende Britten te interviewen. “Wat meteen opviel: iedereen wist van de campagne af. Iemand liet me een WhatsAppbericht zien van zijn moeder die een BBC-artikel over de campagne had doorgestuurd.”

‘Fancy museums’

In zijn alternatieve video wil Duursma de positieve kanten van Amsterdam benadrukken, zoals de musea, vertelt hij in zijn podcast De Communicado’s. Een van de quotes in de video is dan ook:“I came here to party, but all I ended up doing was drinking oat milk lattes and visiting high-priced fancy museums.”

De gemeente heeft nog niet op Duursma’s campagnevideo gereageerd – “Dat had ik ook niet verwacht op zondag.” Maar het is ook niet zijn doel in de toekomst door Amsterdam ingeschakeld te worden. “Het is gewoon een grapje. Ik zou sowieso niet met deze campagne zijn gekomen, maar áls je het doet, doe het dan op een andere manier. De wetenschap erachter is heel duidelijk.”

