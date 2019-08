Alternatief plan raamexploitanten voor Wallen

Onder aanvoering van Jan Broers, raamexploitant en woordvoerder van belangenclub Wallen Ondernemers Prostitutie (WOP) hebben de bordeelhouders een plan opgesteld waarin het aantal ramen gelijk blijft en een ‘prostitutiehotel’ in een buitenwijk van de stad ruimte biedt aan prostituees die daar als zelfstandige klanten willen ontvangen.

Bovendien moet de gemeente een vergunningplicht invoeren voor sekswerkers, zodat ze ‘als volwaardige contractpartij’ zelf verantwoordelijk worden voor de naleving van regels.

Onteigening staken

Tegen raamexploitanten die meewerken aan mensenhandel of andere misstanden moet de gemeente harder optreden, zodat de goeden niet langer onder de kwaden lijden.

Daarnaast vragen de bedenkers van het alternatieve plan de gemeente de onteigening van de raambordelen in het Sint Annenkwartier te staken.

Burgemeester Halsema heeft twee maanden geleden vier scenario’s geschetst voor de toekomst van de Wallen, die ze uitgebreid heeft besproken met belanghebbenden als ondernemers, bewoners en prostituees, en waaruit de gemeenteraad moet kiezen. In een van de opties ‘gaan de gordijnen dicht’ en staan de prostituees niet langer in de etalage, maar blijven de peeskamers verder hetzelfde.

In de meest vergaande optie verdwijnt de prostitutie helemaal van de Wallen en wordt elders in de stad een alternatief gezocht.

Een gematigde variant van dat plan voorziet in vermindering van het aantal raambordelen in het stadshart door verplaatsing van een deel naar andere locaties in de stad.

In het vierde scenario komen er juist meer peeskamers op de Wallen, maar dan ook zonder ramen.

De tendens is vooralsnog dat de prostituees meer peeskamers willen en de buurtbewoners alle raambordelen weg willen hebben.

“Burgemeester Halsema vroeg ons in een van de bijeenkomsten over haar scenario’s die niet zomaar af te branden, maar zelf met een plan nummer vijf te komen als we geen van haar voorstellen zien zitten,” zegt Broers. “Nou, dat hebben we gedaan.” Halsema heeft het alternatieve plan gisteren ontvangen.

Vrouwen onderdrukken

Dat ingrepen noodzakelijk zijn om de onbeheersbare drukte van toeristen en dagjesmensen in te dammen, erkennen ook de raamexploitanten. Dat ze niet willen dat het aantal ramen nog verder wordt beperkt dan de laatste jaren via Project 1012 is gebeurd, ligt voor de hand, maar dat ze pleiten voor strengere controle van raamexploitanten en meer regels voor de prostituees, zal niet iedereen hebben verwacht. Broers: “Als de gemeente exploitanten die meewerken aan misstanden hard aanpakt, zijn wij als bonafide ondernemers eindelijk af van het onzinnige beeld dat wij vrouwen helpen onderdrukken.”

De opstellers van ‘het vijfde scenario’ vragen de gemeente ook in de Algemene Plaatselijke Verordening regels op te nemen over ‘thuiswerk’ door prostituees, ‘zodat de gemeente kan optreden tegen de zwartwerkers, en wie zich wél aan de regels houdt, geen last meer heeft van valse concurrentie’.

De bordeelhouders willen weer meer handhaving om de drukte enigszins onder controle te houden. De verkoop van lachgas moet worden verboden. Broers: “Gék word je daarvan.”

De gemeenteraad zou aanstaande donderdag over de scenario’s debatteren, maar dat wordt waarschijnlijk uitgesteld.