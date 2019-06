Alternatief nummer voor 112: 020-6212121

Beeld ANP

Vanwege de grote telefoonstoring heeft de politie een alternatief telefoonnummer ingesteld voor mensen die met 112 willen bellen. Het alarmnummer is in Amsterdam bereikbaar via 020-6212121. Landelijk kan men in geval van nood 088-6628240 bellen.

Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is en hoelang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. De grote storing bij KPN wordt vermoedelijk veroorzaakt door een probleem in het 4G-gedeelte van het netwerk van de provider. “Bellen lukt, tot dusver, wel wanneer 4G uit wordt gezet, belangrijk is wel dat de gesprekspartner dit ook doet”, laat het bedrijf op een klantenforum weten.

In geval van nood of bij een onveilige situatie op een snelweg kunnen mensen bellen met Rijkswaterstaat op telefoonnummer 0800-8002, laat de politie weten. De landelijke eenheid van de politie raadt aan in gevallen van nood naar ‘openbare gebouwen’ te gaan, om daar via de daar aanwezige c2000-systeem hulp in te schakelen.

In Amsterdam zijn op deze tropisch warme dag extra agenten op straat ingezet die als aanspreekpunt fungeren. ‘Momenteel zijn alle agenten in dienst de wijk in gestuurd. Spreek ze aan bij spoed of ga naar een politiebureau/brandweerkazerne bij u in de buurt,’ twitter de politie Amsterdam.

Bij medische spoed wordt aangeraden – indien mogelijk – zelf naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan. Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis tweet dat het ook niet telefonisch bereikbaar is vanwege de storing.

Niet alleen hebben burgers door de landelijke storing is het moeilijk om de politie te bereiken. Agenten zelf hebben ook moeite om elkaar te pakken te krijgen. “Soms lukt het wel en soms niet, niet iedereen is altijd bereikbaar. Het is niet optimaal,” aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

