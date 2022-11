Alsof iemand hier – als een peuter – fietsnietjes heeft staan rammen

De 'fietsnietjes' op de Nieuwe Osdorpergracht. Beeld Robbert van Tulder

De Amsterdamse fietser maakt traditioneel weinig onderscheid tussen straat, fietspad en trottoir, en een hoop scooters maken dat onderscheid evenmin. Er is maar één weg, en dat is de kortst mogelijke.

Daar is iets ingenieus op bedacht: paaltjes of hekjes die fietsers moeten aanmoedigen dan wel dwingen af te stappen. In de praktijk is dat een kwestie van even handig laveren en dan alsnog over de stoep racen.

21 stuks

In Nieuw-West hebben ze het grondiger aangepakt. Hier heeft iemand op een goede werkdag bedacht: mooi niet dat hier op de Nieuwe Osdorpergracht ooit nog maar één fietser de stoep opfietst. Not on my watch. En hij – ongetwijfeld een hij – begon met uitladen van fietsnietjes. Een-en-twin-tig stuks.

Toen hij klaar was, stond op de Nieuwe Osdorpergracht een doolhof van fietsnietjes. Met vier bochten die zo smal zijn dat de wandelaar met de fiets aan de hand af en toe even het achterwiel moet optillen om de bochten te kunnen maken. Wie hier doorheen kan fietsen, mag meteen door naar het WK BMX Freestyle.

Peutertijd

Kortom, het functioneert uitstekend maar een beetje overdadig is het wel. Het doet denken aan de peutertijd, spelend met een nietmachine. En dan maar rammen op dat ding, tot het papier stampvol zat. (Hartstikke leuk toen, trouwens.) Zo moet iemand zich hier ook hebben geamuseerd.

“Het is een bizarre constructie,” vindt tipgever Robbert van Tulder (54), “maar eigenlijk ook wel creatief dat je dit bij elkaar hebt gefreubeld. Maar fietsnietjes zijn ook nog eens juist bedoeld om je fiets aan vast te zetten. Nu loop je ook nog het risico dat het dichtslibt met geparkeerde fietsen.”

Op de stang

Twee jongetjes komen aanfietsen. Ze proberen het toch, natuurlijk proberen ze het. Bij de eerste bocht moeten ze zich al gewonnen geven. De ene gaat op de stang zitten en kan net vooruit trippelen, de ander blijft in het zadel, principieel, en hopt op één voet vooruit. Bij de volgende bocht valt hij tegen een nietje, en even later bijna tegen een jonge vrouw die passeert.

Voetgangers kunnen trouwens, als ze een beetje proppen, zichzelf tussen twee nietjes duwen, en aan de zijkant van het labyrint is al een olifantenpaadje ontstaan. Voetgangers zijn nog erger dan fietsers.

Stadsdeel Nieuw-West: het was op verzoek van bewoners Volgens de ontwerper openbare ruimte van stadsdeel Nieuw-West zijn de nietjes na een rondwandeling op 30 juni 2020 met de bewoners geplaatst. “Er waren al fietssluisjes geplaatst, maar bewoners gaven aan dat er hard gefietst en gescooterd werd. Daarbij was ook al eens een kindje aangereden.” “Het ziet er overdadig uit, maar het lijkt wel effectief te zijn. Overigens gaan we ervan uit dat deze maatregelen tijdelijk zijn totdat de verbouwing van de Nieuwe Osdorpergracht gerealiseerd is. Dan zal er namelijk voor fietsers en voetgangers een brug over de gracht gerealiseerd worden en nemen fietser en scooters naar verwachting een andere route die niet over het trottoir leidt.”

Heeft u ook een voorbeeld? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.