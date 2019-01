Alsnog celstraf marechaussee in cokezaak Schiphol

De rechtbank had hem eerder alleen een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf opgelegd.



In tegenstelling tot de rechtbank vond het hof maandag dat de 38-jarige Ronald J. wel degelijk deel uitmaakte van de criminele organisatie, die vanuit de Dominicaanse Republiek cocaïne naar Nederland smokkelde, onder meer via Schiphol. Hij controleerde in de computersystemen van de dienst of beoogde koeriers er niet in voorkwamen en veilig konden in- en uitreizen.



Vakantie

De informatie speelde hij door aan zijn huisvriend Jeffrey B. (32), die voor zijn rol in de drugsbende zes jaar en vier maanden celstraf kreeg.



De ex-marechaussee bekende destijds al te hebben gelekt, maar te hebben gedacht dat het om onschuldige informatie ging. Zijn vriend zou als hij op vakantie ging bij hem hebben aangeklopt om te horen of de mensen met wie hij wegging zonder problemen door eventuele controles zouden komen.



De hoogste straf in de zaak was voor kopstuk Eduard V. (50). Hij kreeg acht jaar en vier maanden cel, iets hoger dan de acht jaar die de rechtbank eerder oplegde. Het hof vond negen jaar gepast, maar trok daar acht maanden vanaf omdat V. lang op zijn berechting moest wachten.



Oude straf

V. moet ook de resterende ruim 2,5 jaar van een oude straf uitzitten. Hij kwam in 2013 in Nederland onder voorwaarden vrij, nadat hij in Zwitserland wegens cocaïnesmokkel acht jaar cel aan zijn broek had gekregen.



Zijn nieuwe activiteiten kwamen al datzelfde jaar aan het licht tijdens een onderzoek naar zijn handel en wandel door de FIOD. Het onderzoek kreeg voorrang na signalen dat een marechaussee bij de zaak was betrokken.