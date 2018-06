Als plantenbak vermomde piskrul in de strijd tegen wildplassen

Het fosfaat dat in de urine zit is een belangrijke stof voor planten Richard de Vries De eerste Greenpee komt in de Schapensteeg © Greenpee

"Dat kan gebruikt worden in de groenstroken van Amsterdam en het zou gaaf zijn als dat echt in de directe omgeving van het Rembrandtplein gaat gebeuren. Dan helpen de plassers de omgeving," zegt Richard de Vries, leverancier van de Greenpee. "Het fosfaat dat in de urine zit is een belangrijke stof voor planten."



Dan zou het logisch zijn om wildplassen in het groen aan te moedigen, maar daar wil de omgeving van het Rembrandtplein vanwege de stank juist vanaf.



Bovendien: uit onderzoek blijkt dat mensen namelijk vooral in de stegen wildplassen. Dus op de stenen, niet op het groen.



Iedere dag geleegd

Bij een telling in de Schapensteeg, waar de eerste Greenplee wordt geplaatst, blijkt dat daar iedere nacht 45 keer wordt wildgeplast.



Bij een experiment bleek dat met de helft af te nemen als er een plaskruis in de buurt werd gezet. Die werd dagelijks door iets meer dan 300 mensen bezocht.



Dat is ook precies de capaciteit van de Greenpee 300 - het model dat de gemeente heeft besteld. De plantenbakken zullen dan ook iedere dag geleegd worden.



Het doel van het experiment is vooral om wildplassen te verminderen, zonder lelijke plaskruize.