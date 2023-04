Als Luc Sala (1949-2023) ergens in geloofde, was hij door niets of niemand te stoppen

Luc Sala was ‘een gedreven mens op het breukvlak van twee werelden: het zakenleven en de alternatieve scene’. Beeld privéarchief

Hij was niet alleen een activistische publicist en televisiemaker, maar ook fysicus, internetpionier, uitgever, politicus en dichter. Toch zal Luc Sala volgens zijn zoon Michiel (43) vooral worden herinnerd als ‘een magische persoonlijkheid’.

“Luc was een bevlogen man met ontzettend veel lef, voor niets en niemand bang. De vrijheid die hij voor zichzelf had bevochten, probeerde hij ook aan anderen door te geven. Hij was altijd in de weer voor mensen die wel wat steun konden gebruiken.”

Zippie

Zelf noemde Sala zich ooit een ‘Zippie’, een Zen-Inspired-Professional. “Ik ben een gedreven mens op het breukvlak van twee werelden: het zakenleven en de alternatieve scene. Als ik in de negentiende eeuw had geleefd, was ik waarschijnlijk lid geworden van een stoommachineclub.”

Sala sprak die woorden in 1995, toen hij net MYSTèR 2000 had opgericht, een esoterisch centrum aan de Lijnbaansgracht, in zijn woorden ‘een buurtcafé in het telecommunicatietijdperk’, zijn alter ego in baksteen. “Het is een plek die zich beweegt in het grensgebied tussen techniek, kunst en bewustzijn. Alles wat maar te maken heeft met cyberspace, het rijk der verbeelding. Elke zot met een maf idee is welkom.”

Sommigen zagen daar zijn antwoord op een midlifecrisis in en noemden hem zweverig, maar dat vond Sala maar onzin. “Als hier een yogi op bezoek komt, moet ik er wel voor zorgen dat de uitnodigingen de deur uitgaan, alle kabeltjes goed liggen en de stoelen worden klaargezet.”

Magisch centrum

Lucius Hendrikus Dominicus Josephus Sala voelde zich als een vis in het water in de stad die ooit het magisch centrum van de westerse wereld was, maar zijn wieg stond in Leiden. Hij groeide op in een katholiek gezin. Zijn moeder was lerares, zijn vader octrooigemachtigde. “Ook een enorm eigenwijze man,” zegt zoon Michiel, een van de drie kinderen die Sala achterlaat. “Als Luc ergens in geloofde, ging hij recht op zijn doel af, als een force of nature, en liet hij zich door niemand tegenhouden.”

Na een studie technische natuurkunde aan de TU Delft werkte Sala als natuurkundig ingenieur bij Philips en Bruynzeel. Maar hij was te veel een dwarsdenker dan wel, afhankelijk van het perspectief, een ongeleid projectiel om voor een baas te werken. Toen in de jaren tachtig de digitale revolutie de wereld op zijn kop zette, rook hij zijn kans. Hij begon in de Weesperstraat een uitgeverij voor computerbladen, met titels als Commodore Info, MSX Info, Computer Info, Dealer Info en De Datakolom.

Wilde rit

In de winkel onder de uitgeverij begon Sala een ruilhandel in tweedehands computers, die later uitgroeide tot een speciaalzaak voor pc’s en randapparatuur. Maar zijn grote slag sloeg hij met de PC Dumpdagen in de RAI. De gele posters die overal in de stad werden verspreid trokken 25 jaar lang duizenden klanten, en Sala werd een man in bonis. Op zoek naar de geheimen van internet reisde hij de wereld over – de telefoonnummers van Bill Gates en Steve Jobs stonden in zijn adresboek.

“Luc was een visionair,” zegt zoon Michiel. “Hij organiseerde toen al hackerparty’s, en in 1991 schreef hij een boek over virtual reality – Chriet Titulaer kwam regelmatig bij ons over de vloer. Als je op Lucs trein stapte, volgde er een wilde rit. Niet altijd even comfortabel, maar met de snelheid van het geluid.”

Sala was er de man niet naar om op zijn lauweren te rusten. Hij verdiepte zich in de wereld van new age, psychedelica en spiritualiteit. In 1989 opende hij in de Nieuwe Kerkstraat de cyber- annex smartshop Egosoft, waar hij smart drugs, brainmachines en boeddhabeeldjes verkocht. Hij ontmoette Albert Hofmann, de ontdekker van lsd, en Amerikaanse psychonauten als Timothy Leary en Terence McKenna. Sala zelf daalde ook regelmatig af in zijn geest, maar niet louter voor de lol. Michiel: “Hij gebruikte psychedelica vooral om te ontdekken wie hij was.”

Compromisloze activist

Ondertussen schreef Sala onvermoeibaar het ene boek na het andere. Toen Amsterdam rond de eeuwwisseling het glasvezelnet aan een Amerikaans consortium wilde verkopen, werd de activist in hem wakker. Hij zag zijn droom van een open internet in een global village teloorgaan en begon, overtuigd van zijn gelijk, zijn eigen tv-kanaal: Kleurnet. “Luc was compromisloos,” zegt zijn zoon. “Hij kon slecht tegen onrecht en was niet altijd even tactvol. Als hij ergens binnenkwam, nam hij de ruimte over.”

Op Kleurnet interviewde hij goeroes als Deepak Chopra en de dalai lama, maar hij gaf ook een stem aan daklozen, kunstenaars en migranten. Zijn strijd tegen de bureaucratie en vercommercialisering van de media zette hij voort in de politiek. Sala deed in 1998 en 2002 voor respectievelijk Vertrouwbare Mensen en de Arabische Democratische Partij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In 1999 was hij voor Lijst Sala, waarmee hij vocht tegen ‘corruptie, zakkenvullerij en regentisme, domheid en kussenkleverij’, kandidaat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Zijn politieke queeste eindigde in 2003, toen hij voor Duurzaam Nederland meedeed aan de Kamerverkiezingen. Sala haalde nimmer een zetel.

Zeldzame ziekte

Nadat hij in 2008 zijn computerwinkel had verkocht, verhuisde Sala naar Nettetal, in het Duitse Noordrijn-Westfalen. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit. Hij kreeg last van sarcoïdose, een zeldzame ziekte die ontstekingen in het lichaam veroorzaakt. Michiel Sala: “Hij heeft nooit gerookt of gedronken, maar was altijd aan het werk. Zijn lichaam was op.”

Luc Sala overleed 14 april op bezoek bij zijn vriendin in Zutphen. Hij werd 73 jaar.