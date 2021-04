Als je iets te vervoeren had, belde je Pablo Portela (1967- 2021)

Pablo Portela. Beeld privebeeld

Pablo Portela was een sociale en behulpzame buurtbewoner. Als mensen moesten verhuizen, stond Portela met zijn vrachtwagen paraat om te helpen. Ze noemden hem ook wel Pablo hola – hallo in het Spaans. Zijn dochter Maite Portela vertelt dat hij iedereen altijd vrolijk begroette: “Als we door de straat liepen, verbaasde het me iedere keer weer dat hij zo veel mensen kende. Dat was altijd zo leuk om te zien.”

In de jaren zestig werd Pablo Portela in Córdoba, Argentinië geboren. Begin jaren negentig kwam hij naar Amsterdam, waar hij eerst in de Jordaan woonde, daarna in De Pijp. In 2003 startte hij zijn verhuisbedrijf Don Pablo Portela. Hij verhuisde niet alleen binnen Amsterdam, maar hielp mensen ook met verhuizen naar het buitenland.

Volgens buurtbewoner Caroline Griep is er geen meubel in haar huis dat niet door Portela naar binnen is gebracht of getakeld. “Hij was ongelooflijk sympathiek, betrouwbaar, en echt heel aardig. Als je iets te vervoeren had, belde je hem en dan kwam het altijd in orde. Hij was het antwoord op de vraag: ‘Weet je nog een betrouwbaar mannetje?’

‘Een mooi mens’

Portela reed jarenlang rond in een opvallend geschilderd busje met de naam van zijn verhuisbedrijf erin verwerkt, waaraan veel buurtbewoners hem konden herkennen. Buurtbewoner Henk Brink vertelt dat sommige mensen het ook soms wel een erg wilde bus vonden ‘met al die gekleurde graffiti’. “Met veel gevoel voor precisie wist Pablo alles in zijn bus te passen, waarna op de nieuwe locatie het takelen naar drie hoog werd uitgevoerd,” vertelt Brink. “Pablo was een mooi mens.”

Vooral mensen die het zwaarder hadden dan hij wilde Portela helpen. Zo bood hij weleens onderdak aan mensen die tijdelijk geen huis hadden. Ook vond hij het belangrijk om Zuid-Amerikaanse mensen te helpen die hun weg nog moesten vinden in Amsterdam. Zijn ex-vrouw Eliza Bendezu zag die behulpzaamheid ook. “Als hij een verhuisopdracht had waarbij hij hulp nodig had, ging hij op zoek naar mensen die geen werk hadden, zodat deze mensen dan toch konden werken. Vaak kwamen ze uit zijn Latijns-Amerikaanse netwerk.”

Een kwartier te laat

Portela, die steevast een kwartier te laat kwam, nam ook zijn extreme liefde voor voetbal mee naar Amsterdam. Vaak stond hij vanwege het tijdsverschil om drie uur ’s nachts op om de wedstrijden van het Argentijnse voetbalteam te kijken. In het Argentijnse restaurant Luna in de Jordaan bekeek hij altijd samen met vele landgenoten de voetbalwedstrijden van zijn geboorteland.

Ook als hij mensen had geholpen met verhuizen, nodigde hij ze soms uit om daarna te gaan voetballen. “Hij kende deze mensen nauwelijks, maar hij haalde er dan toch veel plezier uit om lekker een potje met ze te voetballen,” vertelt zijn dochter Maite.

Portela is midden april overleden aan de gevolgen van corona, nadat hij bijna vijftig dagen op de ic heeft gelegen. Hij is 53 jaar geworden en laat twee dochters achter.