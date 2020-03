‘Als je goed je best doet, kun je óók een Rob Jetten worden’

D66-fractieleider Rob Jetten in de brede brugklas van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer. Jayda (midden) is blij dat ze later haar definitieve schoolkeuze mag maken. Celia (rechts) wil wel een christelijke feestdag inruilen voor bijvoorbeeld het Suikerfeest. Beeld Lin Woldendorp

Op de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer zit een brugklas in een grote kring terwijl Kamerlid Jan Paternotte vertelt dat de Tweede Kamer donderdag debatteert over een nieuw vakkenpakket. Hij wil weten welk vak de leerlingen écht overbodig vinden. Daarop heeft Abe wel een antwoord, want wáárom heeft hij later in vredesnaam Duits en Frans nodig? “Kunt u nu vloeiend Duits of Frans?,” wil de zelfverzekerde brugklasser van Paternotte weten. “Non,” geeft de D66’er en oud-raadslid in Amsterdam toe. Abe’s punt is gemaakt. Leerlingen, denkt hij, hebben tegenwoordig veel meer aan Chinees.

D66 is de zelfverklaarde onderwijspartij. Maar nu de partij in kabinet-Rutte III meeregeert, staken de leraren om de haverklap, wordt het lerarentekort steeds nijpender en roepen docenten op basisscholen nog altijd om hetzelfde salaris als hun collega’s op middelbare scholen. “We doen ons best onder de omstandigheden, maar het is niet genoeg. Dat vinden we zelf ook,” erkent Kamerlid Paul van Meenen, die in het parlement het woord voert over basis- en voortgezet onderwijs.

Reden voor de partij om het imago wat op te poetsen. Het partijcongres staat volgende maand compleet in het teken van onderwijs en D66 is ook op ‘scholenreis’. Sinds oktober brengen de Kamerleden die onderwijs in hun portefeuille hebben bijna wekelijks een bezoek aan een school ergens in het land – van Emmen tot Amsterdam.

Lange termijn

De partij hoopt onderweg goede ideeën op te halen voor het verkiezingsprogramma, dat voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar geschreven moet worden. Maar er wordt ook gekeken naar de lange termijn: hoe moet het onderwijs er over vijf, tien of twintig jaar uitzien?

Celia ziet liever een vak dat haar voorbereidt op ‘het leven’ en meer aandacht voor godsdienstles. “We wonen in een multiculturele samenleving en ik vind het belangrijk om te weten wie wat gelooft en waarom.” De tiener wil ook wel een aantal christelijke vrije dagen inleveren voor bijvoorbeeld het Suikerfeest. “Christelijke feestdagen zijn toch al in de meerderheid.”

De leerlingen zitten in het tweede jaar van de brede brugklas. Of ze verder gaan naar vmbo, havo of vwo wordt pas na dit schooljaar duidelijk. Die latere keuze ziet D66 graag; de partij wil niet dat kinderen al te snel in een hokje worden gestopt waar ze later nog maar moeilijk uitkomen. Jayda, een uitbundig meisje met het haar in een staart bovenop haar hoofd, is het daarmee eens. “Ik was in groep 8 geen goed kind, zeg maar. Nu blijkt dat ik hoger kan dan wat ze toen dachten.”

Reces

Het D66-schoolreisje is eerder op de dag begonnen op basisschool De Blauwe Lijn in de Bijlmer. Om het belang van onderwijs voor de partij te onderstrepen, is fractieleider Jetten er maandag ook bij. Hij komt rechtstreeks vanaf Schiphol. In het reces bracht hij een tiendaags bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, vertelt hij aan de kinderen. Sommigen hebben familie op de eilanden. Van Meenen wil weten of de kinderen weten wie Jetten is. Alex steekt zijn vinger op: “Hij is het hoofd van D66.”

Jetten legt op het verzoek van de kinderen uit hoe hij die baan heeft gekregen. Dat de oude ‘baas’ van de partij – Alexander Pechtold – na 12,5 jaar stopte en dat Jetten toen al in de Kamer zat en het wel wilde overnemen. En dat hij Kamerlid wilde worden omdat hij het belangrijk vindt dat ook jongeren zijn vertegenwoordigd. “Ik ben 32 en dat vinden jullie heel oud, maar ik ben één van de jongsten.” Van Meenen: “Als je goed je best doet op school, kun je óók een Rob Jetten worden.”

Lege maag

In de keuken waar de D66-delegatie werd ontvangen, staat een indrukwekkende voorraad kiwi’s op het aanrecht. Het is schoolfruit, dat de leerlingen vier dagen per week krijgen. Deels betaald met subsidie van de Europese Unie, deels uit eigen zak. Directeur Els Ranzijn vindt dat belangrijk, zegt ze, want ongeveer de helft van haar leerlingen komt ’s ochtends met een lege maag naar school. “Niet gevoed is niet geconcentreerd.”

Vorig jaar deed de school mee met een proef van de Wageningen Universiteit. Elke dag kregen de leerlingen een gezonde lunch voorgeschoteld. Conciërge Fred had zijn handen vol aan het uitserveren van maaltijden voor 290 kinderen, maar Ranzijn vond het geweldig. “De kinderen gingen rustiger naar school, want ze wisten: er is altijd eten. Ook als dat er thuis niet is.” Nu de proef is gestopt, is doorgaan geen optie. “Het kost 2000 tot 2500 euro per week. Dat geld hebben we niet.”

D66-Kamerlid Paul van Meenen legt de leerlingen op de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer uit wat hij met zijn collega-Kamerleden komt doen. Beeld Lin Woldendorp

In de klas blijkt dat de leerlingen de maaltijden van vorig jaar ook konden waarderen. “Ik heb combinaties geproefd die ik nooit eerder had geproefd, zoals ham én kaas en hummus met wortel of paprika,” vertelt een meisje enthousiast. “En nu eet ik bruin brood. Vroeger alleen wit brood.” Op de vraag of de schoollunch terug moet komen, reageert een klasgenootje aarzelend. “Maar wie betaalt dat dan?” Van Meenen lacht: “We gaan in de Tweede Kamer ook over het verdelen van het geld.”

Gelijkheid

Het speerpunt van het Kamerlid en oud-wiskundeleraar is gelijke kansen voor ieder kind – ongeacht waar zijn of haar wieg heeft gestaan. “We hebben de neiging een school in Appelscha hetzelfde te behandelen als een school in Amsterdam. Maar als je scholen gelijke kansen wilt geven, moet je ze verschillend behandelen.”

De Blauwe Lijn, die op basis van het opleidingsniveau van ouders, geldproblematiek en criminaliteit al met heel veel-nul achter staat op de gelijkekansenladder, biedt de leerlingen wel veel naast de lessen. Recent gingen de kinderen naar de Hermitage (‘mooi museum met spullen van vroeger’, recenseert een leerling) en binnenkort gaan ze naar een voorstelling in het DeLaMar Theater.

Maar een bezoekje aan de Tweede Kamer blijkt volgens directeur Ranzijn héél moeilijk te boeken. Jetten heeft een oplossing. “Dan komen jullie gewoon bij ons.” Met een rondleiding door de Tweede Kamer kan Jetten misschien goedmaken dat hij in de klas bekende dat hij als kleine jongen voetballer wilde worden. Bij Feyenoord.