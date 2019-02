Als het weer meezit vanavond te zien: de supersneeuwmaan

16.53 uur Vanaf 16.53 uur is het volle maan, iets na 20.00 uur is het middelpunt van de maan het dichtst bij de aarde: op 356.762 kilometer afstand.

Volgens Nasa gaf een indianenstam in de Verenigde Staten het fenomeen de naam sneeuwmaan, omdat er in die periode vaak sneeuw viel. De supermaan van vandaag heet dan ook de supersneeuwmaan.



Opklaringen

Raymond Klaassen van Weerplaza zegt dat de supermaan 'technisch gesproken de enige supermaan is', omdat deze het dichtst bij de aarde staat. Volgens de weerman is er een duidelijk verschil in het weerbeeld in het noorden en het zuiden van Nederland.



"In het noorden is er in de avond en nacht vooralsnog sprake van veel bewolking met misschien af en toe wat regen. Het is moeilijk om aan te geven of de mensen daar de supermaan even kunnen zien. Er zijn opklaringen, vooral in het zuiden van Nederland. Daar is de bewolking ook minder en ziet het er dus beter uit."



Op 21 januari was de laatste supermaan. Toen ging de volle maan gepaard met een totale maansverduistering. Het was een superbloedmaan, vanwege de rode gloed die ontstond. Omdat het de eerste volle maan van het jaar was, werd de naam superwolfbloedmaan.