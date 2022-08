Als eerste in je familie naar de universiteit: ‘Ik wilde heel graag bewijzen dat ik het kon’

De Vrije Universiteit heeft een speciaal programma voor een zachte landing van de eerstegeneratiestudent: Better Prepared. ‘Die andere studenten zijn vast heel slim, en dan kom ik eraan met mijn vwo-certificaten en mijn mbo-diploma.’

Het is het staartje van de zomervakantie en voor studenten zal het nog even lastig zijn om te kiezen hoe die laatste snippers vrije tijd worden besteed: een festival bezoeken, naar het strand, een picknick in het park of toch naar de Parade. Óf, dat kan ook: je gaat in een collegezaal zitten voor een intensief programma. Ruim vijftig eerstegeneratiestudenten kozen voor dit laatste. Binnenkort beginnen ze aan hun studie aan de VU, maar vorige week zijn ze alvast gestart met Better Prepared, een programma voor studenten van wie de ouders niet aan een Nederlandse universiteit hebben gestudeerd.

Volgens de coördinator van het programma en VU-docent Fiza Ahmed zorgt het voor een ‘zachte landing’, zodat studenten ‘niet zo overwhelmed aan hun studie beginnen’. “Als je ouders niet hebben gestudeerd dan weten ze bepaalde dingen vaak niet. Een voorbeeld: een academische studie is een wetenschappelijke studie, maar veel ouders weten niet wat dat inhoudt. Daar geven we dus ook colleges over: wat is nou eigenlijk het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek? Maar het gaat net zo goed over persoonlijke ontwikkeling.”

Zo zijn er verschillende sprekers die zelf ooit eerstegeneratiestudent waren en het ver geschopt hebben. In workshops worden academische vaardigheden geoefend en aan het eind van het programma – aanstaande dinsdag – moeten de studenten hun zelfgeschreven essay presenteren. Het thema: ‘Je eigen koers varen’.

Niet stigmatiseren

Ahmed: “Ze worden geholpen door studentcoaches, vaak ex-deelnemers. Dat is een veilig, warm bad.” De vraag die zich opwerpt is of het niet juist stigmatiserend kan werken om eerstegeneratiestudenten in een apart programma lessen te laten volgen. Nee, zegt Ahmed, integendeel. “We laten de studenten juist zien: ‘Je denkt misschien dat het bijzonder is dat je een eerstegeneratiestudent bent, maar kijk, je bent niet alleen. En er zijn ook voorbeelden van eerstegeneratiestudenten op een mooie positie – het kan allemaal’.

Geen college of workshop heeft een zweem van: ‘Jullie hebben extra hulp nodig’. Trouwens: ze hebben juist vaak extra vaardigheden. Doorzettingsvermogen, bijvoorbeeld, omdat ze niet de geplaveide weg naar de universiteit hebben bewandeld. Het heeft meerwaarde als je andere milieus of culturen kent en je leert goed om je – als een soort kameleon – aan te passen aan verschillende situaties. Dit zijn juist heel gemotiveerde studenten.”

Elloise Bakker (23, ex-deelnemer en nu student-coach, zit in het derde jaar criminologie)

Elloise Bakker Beeld Jakob van Vliet

“Ik kom uit Urk, een vissersdorp. Hoewel er steeds meer mensen uit Urk gaan studeren, is het van oudsher een dorp waar het de norm is dat mensen op jonge leeftijd heel hard aan het werk gaan. Zo hebben mijn ouders dat ook gedaan. Mijn zus en broer hebben wel een hbo-opleiding gevolgd, maar de universiteit is iets nieuws in ons gezin. Mijn ouders zijn trouwens wel heel trots.

Ik heb na het vwo eerst twee hbo-opleidingen geprobeerd, een beetje de ‘normale’ studies voor meisjes: de modeacademie en communicatie. Toen ik al voor de tweede keer met een een hbo-opleiding stopte, dacht ik: ‘Shit’. Iedereen had er ook een mening over: ‘Je geeft snel op’. Maar ík moet gelukkig worden in mijn werk. Nu zit ik bij criminologie juist veel beter op mijn plek. Ik heb altijd een grote interesse gehad in de mensen die ik bij Opsporing Verzocht voorbij zag komen: ‘Wat beweegt hen?’ Maar ik doe deze studie ook vanuit mijn christelijke identiteit: mensen die door de samenleving worden afgeschreven om wat ze hebben gedaan, verdienen ook een tweede, derde of een honderdste kans.”

Israa Alamirat (19, eerste jaar farmaceutische wetenschappen)

Israa Alamirat Beeld Jakob van Vliet

“Heel interessant tijdens het programma Better Prepared zijn de colleges van inspirerende sprekers, mensen met een mooie carrière. Van hen leren we: ‘Uiteindelijk gaat het goed als je de richting kiest die bij je past’. Voor mij is dat farmaceutische wetenschappen. Binnen deze studie onderzoek je hoe een bepaald medicijn kan worden toegepast of ontwikkeld. Gelukkig ben ik geïnteresseerd in bètavakken en ben ik er ook goed in, dus dat maakt het nóg leuker.

Toen ik tien jaar was zijn we Aleppo in Syrië ontvlucht vanwege de oorlog. Mijn moeder heeft wel gestudeerd, maar zij heeft natuurlijk geen idee hoe het op de Nederlandse universiteit allemaal werkt. Mijn ouders stimuleren me enorm. En ik krijg ook steun van mijn zus die aan de Erasmus Universiteit gaat studeren. Onze drive heeft er vast ook mee te maken dat we uit een oorlog komen. Deze kans hadden we in Syrië nooit gekregen en ik ben heel dankbaar dat ik hier nu sta.”

Menno van Leeuwen (19, ex-deelnemer en nu student-coach, tweede jaar bewegingswetenschappen)

Menno van Leeuwen Beeld Jakob van Vliet

“Mijn ouders hebben niet aan de universiteit gestudeerd. Ik had, voordat ik aan de VU begon, dus ook echt geen idee wat een hoorcollege inhield en wat er van me verwacht werd. Het programma heeft me daar vorig jaar echt bij geholpen. Nu help ik de nieuwe studenten tijdens de workshops van Better Prepared.

Ik heb helemaal mijn draai gevonden bij bewegingswetenschappen en ik voel me heel erg thuis op de universiteit. Toen ik vorig jaar op de VU kwam, was ik heel verlegen – iemand die de kat uit de boom kijkt – maar nu voel ik me zeker genoeg om te zeggen wat ik vind. Ik kan wel zeggen dat ik ontpopt ben.”

Rawan Abdulhafiz (20, eerste jaar biomedische wetenschappen)

Rawan Abdulhafiz Beeld Jakob van Vliet

“Ik vond het héél spannend om naar de universiteit te gaan. ‘Die andere studenten zijn vast heel erg slim, en dan kom ik eraan met mijn vwo-certificaten en mijn mbo-diploma, dacht ik. Maar het valt enorm mee. De studenten zijn erg lief en iedereen heeft hier zijn verhaal. Vandaag heb ik Israa leren kennen. Toevallig komt zij ook uit Syrië en zelfs uit dezelfde stad als ik: Aleppo.

We doen ook nog eens een studie vanuit dezelfde motivatie: onderzoek doen naar ziektes om daar mensen mee te kunnen helpen. Omdat mijn leraren van de schakelklas dachten dat ik een hoger niveau niet aankon, heb ik eerst een mbo-opleiding gedaan. In de weekenden ging ik vwo-lessen volgen en zo heb ik uiteindelijk mijn vwo-certificaten gehaald. Ik wilde heel graag bewijzen dat ik het kon. En nu zit ik hier met mijn medestudenten. Ze maken het heel makkelijk om mezelf thuis te voelen.”