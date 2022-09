Als de rente nog iets stijgt, dalen de huizenprijzen

Aan stijgende prijzen van koopwoningen komt een eind, een prijsdaling ligt zelfs voor de hand, zegt de Rabobank. Amsterdammers kunnen nog niet opgelucht ademhalen: vooralsnog wijst hier bijna niets op een daling van de huizenprijzen.

De tijd dat woningen die maand na maand duurder worden, lijkt voorbij. Volgens Nic Vrieselaar, econoom bij de Rabobank, hangt veel af van de hypotheekrente. Als die nog verder stijgt, zullen de huizenprijzen dalen; die van de dure woningen het eerst.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal mogelijk volgende week aankondigen dat de Europese basisrente, de rente waartegen banken bij de ECB geld kunnen lenen, met driekwart procentpunt zal stijgen. Die maatregel zal ook doordruppelen naar de hypotheekrente.

Hypotheekrente stijgt

Tot dusver is er geen peil op te trekken, zegt Vrieselaar. “De rente op de kapitaalmarkt schommelt en is net weer heel snel opgelopen, terwijl hypotheekrente bezig was aan een lichte daling. Een verdere daling lijkt daardoor nu voorlopig van de baan,” zegt de econoom van de Rabobank.

Als de hypotheekrente verder oploopt, tot bijvoorbeeld 5 procent, ‘moet het gek lopen als prijzen niet gaan zakken’, stelt Vrieselaar. “En wat je ook gaat zien, is dat overbieden op woningen minder wordt of niet meer gebeurt.”

Torenhoge inflatie

Economen breken zich het hoofd over de huizenprijzen, nu de torenhoge inflatie ook het maximale woonbudget onder druk zet. Iedereen heeft meer geld nodig voor boodschappen en energie. En dan is ook de rente voor een hypotheek met een rentevaste periode van twintig jaar dit jaar meer dan verdubbeld, naar 4 procent, terwijl de huizenprijzen nog altijd niet dalen.

“We zien dat mensen weer vaker voor een hypotheek met een rentevaste periode van tien jaar kiezen. Dat is goedkoper,” zegt Vrieselaar. Het verschil is 0,4 procentpunt en dat scheelt toch weer bijna 100 euro netto bij een hypotheek van 400.000 euro.

Te weinig Amsterdamse huizen

Volgens voorzitter Jerry Wijnen van de Makelaarsvereniging Amsterdam snijden de argumenten van de Rabobank weliswaar hout, maar heeft de woningmarkt in Amsterdam te maken met allerlei ‘verstorende factoren’.

Volgens hem lijkt het er inderdaad op dat de stijgende hypotheekrente een temperend effect kan hebben op de oververhitte koopmarkt. “Hetzelfde geld voor het aanbod dat nu toeneemt, maar voor Amsterdam specifiek geldt dat er in de stad simpelweg te weinig woningen zijn. En er wordt ook niet genoeg gebouwd, waardoor de situatie niet enorm veranderd.”

Volgens Wijnen lijkt het er wel op dat het zeer forse overbieden minder zal worden. “De extremen, dat mensen zes ton bieden bij een vraagprijs van vijf ton, zien we de laatste tijd wel wat minder.”

Woningmarktanalist Maartje Martens verwacht stellig dat de prijzen van de duurdere huizen zullen dalen. “De doorstroming stokt als mensen hun bestaande huis niet kunnen verkopen voor de prijs die ze willen. Dan verkopen ze niet, maar gaan ze verbouwen. En doorstromen is duurder geworden door de hogere rente. Er komen daardoor minder mensen met veel overwaarde op hun huis op de markt, dus dat heeft gevolgen voor de prijzen van duurdere huizen; huizen die je met twee modale salarissen niet kunt betalen. De plus 20 procent uit coronatijd zal er zeker vanaf gaan.”