Als de koning de Noord/Zuidlijn pakt, dan gebeurt er wat

Koning Willem-Alexander tijdens zijn werkbezoek aan de Noord/Zuidlijn. Beeld ANP

Het zal je gebeuren: zit je in de Noord/Zuidlijn, een beetje aan je ballen te krabben, stapt de koning ineens in. De jongen, een jaar of 16 of 17, petje op zijn hoofd, gekleed in een handzame joggingbroek, gaat onmiddellijk rechtop zitten. Zijn mondkapje, het hing op half elf, wordt over de neus getrokken, zoals het hoort.

Als koning Willem-Alexander op onaangekondigd werkbezoek komt, dan gebeurt er iets, ook in de metro. Er ontstaat opwinding, zoals bijvoorbeeld de vrouw die de koning aanspreekt en vraagt of hij het echt is. Hij mag niet geciteerd worden, maar er wordt niets ontkend.

En er zijn mensen die opzichtig doen of er niets aan de hand is. Zoals de man die op station Rokin vlak naast het koninklijk gezelschap gaat staan omdat de metro er nu eenmaal aankomt en hij toch ook moet instappen.

Het werkbezoek vond plaats naar aanleiding van het thema van de nieuwjaarsontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in januari dit jaar. Daarbij waren ook vertegenwoordigers uit het openbaar vervoer uitgenodigd. In dat kader bracht de koning in december 2019 een bezoek aan een openbaarvervoerorganisatie in Assen. Het bezoek aan de Noord/Zuidlijn zou eigenlijk al eerder plaatsvinden, maar was wegens corona uitgesteld.

Lekker anoniem

Het moet ergens wel fijn zijn voor de koning, een werkbezoek in het ov: doordat hij een mondkapje moet dragen, wordt hij in ieder geval niet zo snel herkend. Het is dat zich rond Willem-Alexander een horde fotografen, medewerkers en beveiligers ophoudt die de aandacht trekt, anders zou hij bijna anoniem Amsterdam kunnen doorkruisen.

Hij werd op station Europaplein ontvangen door verkeerswethouder Sharon Dijksma en tijdelijk GVB-directeur Mark Lohmeijer. Er werd gesproken met een reiziger en een GVB-medewerker, waarna het hele gezelschap afreisde naar station Rokin. Hier werd hij rondgeleid door Hoite Detmar, directeur van de Dienst Metro in Amsterdam. De middag eindigde op station Noord, waar de koning sprak met mensen die betrokken zijn geweest bij de aanleg van de jongste metrolijn.

De koning toonde zich een geïnteresseerde gast en stak zijn lof voor de Noord/Zuidlijn en het succes bij reizigers niet onder stoelen of banken. Lohmeijer vertelde hem over de gekelderde reizigersaantallen. “Bij het begin van de lockdown zaten we op 11 procent van onze normale reizigershoeveelheid, langzaam is dat gestegen naar 50 procent. Daarop blijven we nu steken, het stabiliseert.”

Wethouder Dijksma, die het bezoek soepeltjes in goede banen leidde, keek terug op een zeer geslaagd werkbezoek. Ze wees verschillende malen op het doortrekken van de metro naar onder meer Schiphol. Tegen de koning: “We hebben alle goede reclame voor de Noord/Zuidlijn nodig.”

