Almere wil dependance UvA in ruil voor 3000 studentenwoningen

We hebben eindelijk een troef in handen om dat af te dwingen

"We willen er als stad ook beter van worden," zegt Van der Vliet. "En de ambitie voor wetenschappelijk onderwijs in Almere is er al langer. Nu hebben we eindelijk een troef in handen om dat af te dwingen."



Het VVD-raadslid diende een motie in waar een meerderheid van de gemeenteraad zich in kan vinden, aldus Van der Vliet. "CDA en PVV willen het voorstel echter wel nog aanscherpen voor ze er definitief in meegaan."



Voorrang

"Amsterdam is niet de enige stad die studentenwoningen tekortkomt," zegt Chris Jansen, gemeenteraadslid van de PVV in Almere. "Onze partij is het helemaal eens met de motie, maar er moet wel in worden opgenomen dat Almeerse studenten voorrang krijgen."



Volgens de PVV'er hebben 1500 tot 2000 Almeerse studenten geen onderkomen in de stad. "Het is moreel gezien niet netjes om studenten van elders voorrang te geven."



Volgens Hans den Boer, woordvoerder Huisvestingsontwikkeling bij de UvA gaat die dependance er in Almere niet komen. "Dat past niet bij onze strategie. Wij willen dat onze studenten les krijgen op een van de vier campussen. Zo kan er ook op een laagdrempelige manier informatie uitgewisseld worden tussen medewerkers en studenten."