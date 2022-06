Almeerder aangehouden wegens smokkel 900 kilo cocaïne op Schiphol

Een vliegtuig bij de gate op Schiphol. Beeld ANP / ANP

Bij huiszoeking in de woning van de man zijn diverse gegevensdragers en ruim 78.000 euro contant geld in beslag genomen. Hierop waren afbeeldingen te zien van containers die op Schiphol in gebruik zijn voor vervoer van goederen via luchtvracht. De verdachte zou betrokken zijn bij meerdere zendingen cocaïne van in totaal zo’n 900 kilo.

Het rechercheteam heeft het vermoeden dat de verdachte in nauw contact stond met medewerkers van bedrijven die op Schiphol zijn gevestigd. Als de verdenking gewekt is dat medewerkers van bedrijven op Schiphol zich met criminele activiteiten bezighouden, zal de Marechaussee daar onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland verder onderzoek naar doen.

