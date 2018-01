Alliantie voor statiegeld groeit hard

Een woordvoerder van de organisatie bevestigt woensdag berichtgeving hierover in Trouw.



De alliantie startte in november met 21 leden, half december was dit aantal al gegroeid naar 47 leden. De alliantie is een samenwerking van Nederlandse en Belgische organisaties die hun overheid aansporen om in 2018 statiegeldregelingen in te voeren of uit te breiden.



De Consumentenbond

Amsterdam sloot zich als eerste grote gemeente november vorig jaar aan bij de alliantie. Inmiddels zijn onder andere Utrecht en Haarlem ook lid. Het totale aantal Nederlandse gemeenten dat zich heeft aangesloten ligt nu op 29. Zij vertegenwoordigen volgens de organisatie 3,4 miljoen mensen.



Daarnaast is de Consumentenbond, de grootste consumentenorganisatie van Nederland, lid geworden. Verder gaat het om onder meer afvalbedrijven, een roeivereniging, milieuorganisaties, vrouwenbewegingen en bedrijven. "De laatste weken gaat het heel snel met het nieuwe aantal leden," aldus de woordvoerder.



Volgens hem is dat een mooi signaal richting de politiek. In Nederland debatteert de Tweede Kamer in maart over statiegeld. De alliantie pleit in Nederland voor de uitbreiding van het statiegeldsysteem. Zo zou hier ook statiegeld moeten komen op kleine flessen en blikjes, aldus de organisatie.



In Vlaanderen pleit de organisatie voor de invoering van statiegeld.



