Alliander: nieuw stroomnet nodig voor overgang op duurzaam

Thijssen noemt het overleg met Amsterdam 'heel constructief' en een mooi voorbeeld van de samenwerking die de netwerkbedrijven met alle provincies en gemeenten moeten aangaan om een heel stroomnet te ontwerpen. "De energieinfrastructuur wordt echt een bottleneck in de energietransitie."



Onvoorspelbaar

Een ander voorbeeld daarvan zijn de zonneweides die nu voor problemen zorgen in landelijk gebied, zoals in Friesland. Het elektriciteitsnet is ontworpen op centrale productie vanuit energiecentrales en niet als een netwerk met verbruikers én producenten tot in de haarvaten van het elektriciteitsnet. Alliander wordt nu soms verrast door grote nieuwe opwekkers op een plek waar het net daar helemaal niet op berekend is. "Het is onvoorspelbaar. Ze kunnen opeens op-poppen."



Door samen ver vooruit te plannen bij de aanleg van nieuwe netten kan overbelasting voorkomen worden. Thijssen prijst zich gelukkig met de bewustwording die het gevolg is van de politieke dscussie over het klimaatakkoord. Maar Alliander vindt ook dat de wetgeving aangepast zou moeten worden. Het gaat er dan vooral zodat projecten vooraf gefinancierd kunnen worden, dus voordat daadwerkelijk behoefte is aan het zwaardere net.



Winst

Het bedrijfsresultaat steeg in 2018 met 228 miljoen euro tot bijna 2,1 miljard euro. Dat is inclusief de eenmalige opbrengsten van de verkoop van laadpalendochter Allego van 105 miljoen euro.



Net als vorig jaar lopen de vertragingen flink op door bijvoorbeeld de grote vraag naar aansluitingen van zonneparken. In sommige gebieden moeten mensen wel 48 weken wachten op bepaalde aansluitingen, volgens Thijssen. Een reden is het volgens Thijssen nog steeds schrijnende tekort aan technici. Wel zijn onder nieuwe doelgroepen als statushouders, zij-instromers en havisten 294 nieuwe monteurs en installateurs geworven.



Stroomuitval

Het aantal minuten dat klanten zonder stroom zaten is afgelopen jaar flink gestegen, van ruim 20 minuten naar meer dan 30 minuten. Alliander verklaart de toename grotendeels door enkele grote storingen zoals die op 9 maart in Amsterdam. Door een mankement in het beveiligingssysteem van een verdeelstation op het Frederiksplein kwamen 28.000 huihoudens en bedrijven zonder stroom te zitten, waardoor bioscopen en het Rijksmuseum dichtmoesten en rond het Rembrandtplein de vrijdagmiddagborrel in het water viel.



Thijssen stond ook stil bij de voorbijganger die gewond raakte als gevolg van de storing. In september raakten bovendien twee monteurs van een onderaannemer gewond toen in West de verkeerde elektriciteitskabel werd geraakt en een zogeheten vlamboog ontstond. Eén van hen liep ernstige brandwonden op. "Gelukkig gaat het ze alle drie weer goed."