Alles over Oud & Nieuw in Amsterdam

Vuurwerk

De vuurwerkshow in Amsterdam op de Kop van Java heeft dit jaar als thema Be Kind. Het wordt op de kop van het Java-eiland afgestoken en is ook te zien vanaf de Jan Schaeferbrug en de Noordwal.



Zelf vuurwerk afsteken? Hier kun je vandaag nog vuurwerk kopen. Afsteken mag tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur 2019.



Kijk wel even goed of je je niet in een van de vuurwerkvrije zones op deze kaart bevindt. Rond Artis, ziekenhuizen, dierenasiels, maneges en kinderboerderijen mag je dit jaar geen vuurwerk afsteken.



Voor het eerst krijgen Amsterdammers de mogelijkheid om zelf vuurwerkvrije zones in te stellen, in goed overleg met de buren. De gemeente helpt hierbij door het beschikbaar stellen van borden en posters, maar zal in deze gebieden niet handhaven. Er zijn tot nu toe 212 pakketten verstrekt.



Oudejaarsavond is voor de meeste mensen reden voor een feestje. Maar voor huisdieren zijn die rotjes, vuurpijlen en duizendklappers een ware nachtmerrie. Carmen Silos van de Dierenbescherming geeft vijf tips om Fikkie en Pluisje door de nacht te slepen.