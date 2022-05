Coalitieonderhandelingen op het stadhuis in Amsterdam, half mei. Beeld Marc Driessen

De drie coalitiepartijen presenteerden het akkoord om 10.00 op basisschool ’t Koggeschip in Nieuw-West. Ook is bekendgemaakt wie de nieuwe beoogde wethouders zijn.

Bronnen meldden dinsdag al aan Het Parool dat in het akkoord staat dat er ‘flink geïnvesteerd’ zal worden, onder andere in de aanpak van het lerarentekort in de stad.

Wonen in het coalitieakkoord Amsterdam

Wonen was een van de belangrijkste thema’s tijdens de campagne. Amsterdam moet en zal blijven bouwen: 7500 woningen per jaar is wederom het streven. Net als in de vorige bestuursperiode gaat het daarbij om 40 procent sociaal, 40 procent midden en 20 procent vrije sector.

Armoedebestrijding

Het nieuwe stadsbestuur steekt tevens geld in achterstandswijken en armoedebestrijding. Zo gaat er 60 miljoen euro naar de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord om daar de kansen voor de bewoners naar een hoger plan te tillen.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn de plannen nog ambitieuzer dan vier jaar geleden: het doel van 55 procent CO 2 -reductie in 2030 toen is opgehoogd naar 60 procent. Ook zullen er miljoenen vrijgemaakt worden om woningen te isoleren en gaat het aardgasvrij maken van wijken door. Met de tien grootste vervuilers worden afspraken gemaakt over het verlagen van de CO 2 -uitstoot. De betwiste plannen voor windmolens gaan door.

Ozb en afvalstoffenbelasting

Het geld om al deze plannen te realiseren komt onder meer uit verschillende lastenverhogingen. Zo gaat de onroerendezaakbelasting (ozb) omhoog. Dat betekent gemiddeld een stijging van veertig euro per jaar, met uitschieters naar een paar honderd euro. Daar staat tegenover dat de afvalstoffenheffing omlaag gaat, omdat die momenteel relatief hoog is.

Parkeerkosten

Parkeervergunningen worden duurder. Betaald parkeren wordt vanaf 2024 uitgebreid in Nieuw-West en Zuidoost, ingevoerd in Buitenveldert op zaterdag en gaat 24 uur per dag gelden in het centrum.

Toeristen

De toeristenbelasting gaat alleen omhoog als er niet genoeg binnenkomt. De partijen gaan echter uit van een snel herstel van het aantal toeristen nu de coronacrisis (voorlopig) geweken lijkt. Om nog meer bezoekers te trekken, moeten meer congressen naar de stad worden gehaald.

Geen bieb op de Zuidas

De gemeente bespaart verder een smak geld door de plannen voor een nieuwe, moderne bibliotheek op de dure grond van de Zuidas te schrappen en te verplaatsen naar Zuidoost.

Wethouders

Niet alleen het coalitieakkoord werd woensdagochtend gepresenteerd, ook de negen beoogde wethouders werden voorgesteld, één meer dan in de afgelopen termijn. De PvdA, GroenLinks en D66 krijgen alledrie afgevaardigden.

PvdA-fractieleider Marjolein Moorman houdt haar portefeuille (Onderwijs), evenals GroenLinks-voorman Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken). D66-leider Reinier van Dantzig wordt wethouder Woningbouw en Ruimtelijke Ordening. Cultuurwethouder Touria Meliani (GroenLinks) mag aan een tweede termijn beginnen.

Zita Pels (GroenLinks), Sofyan Mbarki (PvdA), Melanie van der Horst (D66), Shula Rijxman (D66) en Hester van Buren (PvdA) nemen voor het eerst zitting in het collegebestuur.

De PvdA werd bij de laatste verkiezingen de grootste partij met negen zetels, gevolgd door GroenLinks (acht zetels) en D66 (zeven zetels). De drie partijen samen hebben een meerderheid in de Amsterdamse raad, die 45 zetels telt. De drie maakten al deel uit van het vorige stadsbestuur, waarin ook de SP zat.

Nog veel onduidelijk in coalitieakkoord Amsterdam

“In het coalitieakkoord lees je veel zinnetjes waarvan nog onduidelijk is op basis van wat ze dat gaan beoordelen,” zegt Stopera-verslaggever Tim Wagemakers in een reactie op de plannen. “Zo staat er bijvoorbeeld dat terrasuitbreiding, die in coronatijd werd toegestaan, weer mag op plekken waar het zonder overlast kan. Het ontbreekt aan duidelijkheid waar dat dan is en hoe dat wordt ingeschat.”

Hetzelfde geldt volgens Wagemakers voor de 60 miljoen die wordt uitgetrokken voor de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord. “Waar komt het geld vandaan? Het akkoord heeft een duidelijke richting, maar de details moeten nog vorm krijgen.”