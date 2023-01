Alles op alles om de invloed van criminele rapformatie Zone 6 te breken

In Zuidoost wordt van alle kanten druk gezet op de criminele ‘influencers’ in en rond rapformatie Zone 6. Beeld -

Op het eerste gezicht lijkt het een gewone post op Instagram: een foto met drie kleine kinderen in zwarte trainingspakjes van een Amsterdams kinderkledingmerk. De jongste is een peuter. Op de achtergrond: zeecontainers, zoals bekend uit de grote havens. De post is reclame, online gezet door een influencer. Tegen betaling promoot ze de streetwear voor haar ruim 200.000 volgers.

Wie doorklikt naar de website van het merk, kan de kleding bestellen. Op de site staat ook een filmpje met de kinderen. Dat begint met dronebeelden van een containerterminal. Op het terrein staan twee elektrische kinderauto’s: een Bugatti sportwagen en de onder nieuwe rijken populaire terreinwagen G-wagon van Mercedes. Uit een echte Mercedes stapt een jochie met krulletjes. Terwijl jongetjes tussen de zeecontainers door huppelen, doet een meisje met vlechtjes er een dansje. Het filmpje eindigt met een kind dat met een ladder bovenop een container klimt.

Een onschuldige commercial? De overheid ziet dat niet zo. Daar ziet men in de beelden van de zeecontainers duidelijke verwijzingen naar cocaïnesmokkel, compleet met het uithalen van ‘blokken’ door jongens die zich in de achterstandswijken laten werven.

Helemaal als de mensen achter het kledingmerk in beeld komen. Dat blijkt eigendom van de vriendin van Ocean S. (28). Deze man uit de entourage rond gangsterrapformatie Zone 6 wordt binnen de opsporingsinstanties gezien als een sleutelspeler in het Amsterdamse drugsmilieu. Uit onderschepte communicatie blijkt, volgens het Openbaar Ministerie, dat hij in het verleden contact had met criminele kopstukken. Momenteel wordt hij concreet verdacht van het verhandelen van twee partijen van 65 en 6 kilo cocaïne en het voorbereiden van een liquidatie.

Wel heel erg jong

Naar aanleiding van haar Instagrampost zoekt de politie contact met de influencer voor een ‘stopgesprek’. Daarin krijgt ze uitleg over de achtergrond van het kledingmerk. Ze was zich van geen kwaad bewust en haalt het bericht geschrokken offline.

Dat gesprek met de influencer is niet de enige stap. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie komt in actie. De kinderen die in de kledingreclame figureren, zijn wel heel erg jong. Is voor hen wel een ontheffing aangevraagd waarmee ze mogen optreden in de reclames? Die kinderen groeien op, en op de wonderlijke beelden zijn ze voor altijd online te vinden.

De acties rond het modemerk zijn één voorbeeld van de manier waarop in Amsterdam politie, justitie, gemeente en tal van instanties gezamenlijk en in brede zin proberen het netwerk aan te pakken rond de harde kern van Zone 6. De groep is afkomstig uit één van de zwakste wijken van Amsterdam-Zuidoost: Holendrecht. En is bijzonder populair. Volgens justitie is de groep actief in de zware misdaad.

Momenteel zitten frontman Joël H. (26) alias Joey AK, en 8 andere kernleden vast vanwege de gewelddadige gijzeling van de rivaliserende rapper Kobus L., in september 2022. Joël H. was pas net onder voorwaarden vrij na een andere gewelddadige ontvoering, van een moeder en haar dochtertjes van 3 en 7. Hij droeg een enkelband en had gebiedsverboden, maar lijkt zich daardoor niet te hebben laten remmen.

Beelden uit het filmpje dat streetwear voor kinderen aanprijst. Het merk is verbonden aan mensen uit de entourage van Zone 6. Beeld -

Internationale cocaïnehandel

De recherche ziet tal van aanwijzingen dat de wijde kring rond Joël H. actief is in de internationale cocaïnehandel. Waar de kinderen in wijken zoals Holendrecht hunkeren naar positieve rolmodellen, vinden ze in de mannen van Zone 6 en hun entourage juist negatieve voorbeelden, is de grote zorg. De verzamelde instanties zien de harde kern van Zone 6 als een soort criminele influencers die het imago van de groep gebruiken om jongeren te werven als soldaat of uithaler.

Het idee is nu om, naast de strafrechtelijke aanpak, deze invloedrijke groep ook op andere manieren aan te pakken.Daarbij wordt van alle kanten druk gezet. Doel is om status te ontnemen en de sociale verbanden te ontmantelen. Zoals een betrokkene het formuleert: “We willen dat het idee gaat leven dat je vanuit de overheid een boel gezeik krijgt als je je met bepaalde personen inlaat.”

Politie, justitie, gemeente en het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (Riec) hebben samen met de Belastingdienst en de Fiod de omgeving van de kernleden van de groep in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken waar de overheid druk kan zetten om het netwerk te destabiliseren daar waar de onderwereld en bovenwereld verweven raken.

Zo kwamen de onderzoekers al snel uit bij een Amsterdams muzieklabel, eigendom van de 22-jarige Faith S., een broertje van Ocean S. Het was de recherche opgevallen dat nogal wat leden van Zone 6 zijn aangesloten bij dat label; behalve Joey AK bijvoorbeeld ook rapper Bigidagoe (Danzel S., 25 jaar). Ook zijn voorarrest in de gijzelingszaak is deze week verlengd. Bij het label bracht hij het nummer Urus Sessie uit.

Killers en shooters

In de bijbehorende clip is een kind in de basisschoolleeftijd te zien dat bewonderend naar de Lamborghini Urus kijkt waarin de rapper rijdt. Opnieuw wordt de arbeidsinspectie ingelicht. Ook worden de ouders van het jongetje ervan op de hoogte gesteld dat hun kroost figureert in een clipje van jonge mannen die verwikkeld zijn in strafzaken om zware georganiseerde misdaad (in het geval van Bigidagoe overigens ook als slachtoffer, hij werd beschoten in de Rivierenbuurt).

In meer clips van het label spelen jonge kinderen rollen. In de clip bij de track Gabos van Joey AK is een jongetje in kekke merkkleding en met zonnebril te zien, ook met een dikke ketting met de bekende Zone 6-hanger in de vorm van een kalasjnikov. Hij maakt de karakteristieke Zone 6-gebaartjes, staand naast de frontman die rapt over zijn killers en shooters en de AK (kalasjnikov) die het ‘laat regenen’ .

Labeleigenaar Faith S. is over de kinderen in de clips gehoord door de arbeidsinspectie. In een uitvoerige brief aan YouTube is geopperd het kanaal van het label te sluiten.

Nadat Danzel S. – Bigidagoe – in coronatijd online pronkend op een waterscooter was te zien in een zonovergoten oord, bleek hij daarheen te zijn gereisd met een vervalste PCR-test, die was geregeld door de eigenaar van een muziekstudio. Die bleek geen omzet op te geven bij de fiscus. Tijdens een bezoek van de ‘ondermijningsbrigade’ van samenwerkende instanties aan de studio registreerde de fiscus een aantal onregelmatigheden.

Hiphopplatform 101Barz

Behalve met muziekstudio’s is het team ook in gesprek met een populair hiphopplatform als 101Barz en de directie van publieke omroep BNNVara, waar 101Barz onder valt. De instanties willen benadrukken dat een optreden bij 101Barz veel status geeft aan criminelen die óók rappen en die het platform gebruiken voor ‘een permanente wervingscampagne’ onder jongeren.

Het samenwerkingsverband kijkt scherp naar de bedrijven die sleutelspelers in en rond Zone 6 gebruiken. Zo wilde Joël H. – in het kader van zijn resocialisatie na de gijzeling en mishandeling van de moeder – aan de slag bij een installatiebedrijf in Weesp. Dat bleek bij de fiscus geen personeelskosten op te geven. De reclassering kreeg het advies het bedrijf niet als werkadres voor Joël H. te accepteren, en dat gebeurde ook niet.

De fiscus begon een onderzoek. Inmiddels is het installatiebedrijf ontbonden en uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. Over een Almeers bedrijf waar Joël H. zijn ‘skills’ had willen overdragen op jongeren, werd negatief geadviseerd, omdat gevreesd werd dat hij daarmee zijn status alleen maar zou vergroten en dat hij jonge aanwas zou werven. In dit geval is dit advies door de reclassering overigens niet opgevolgd.

Bij het doorlichten van het netwerk komt men soms opmerkelijke dingen tegen. Toen bleek dat een van de onderzochte mannen valse werkgeversverklaringen van een resocialisatiestichting had gebruikt, werd die nader onder de loep genomen. De stichting en haar bestuurder bleken ingeschreven te staan met een briefadres van een daklozenopvang in Amsterdam, waarop een onderzoek werd ingesteld. Het briefadres werd vervolgens ingetrokken en de bestuurder is ingeschreven op een adres. Uit nader onderzoek van de gemeente bleek vervolgens dat een broer van rapper Bigidagoe ook bij de daklozenopvang stond ingeschreven. Ook deze inschrijving wordt nader onderzocht.

Een tas met een ton

Het monitoren van sociale contacten zorgt er soms ook voor dat financiële zaken vragen oproepen. Uit onderzoek bleek dat Ocean S. een tas met daarin 100.000 euro had afgegeven bij honingraatflat Grubbehoeve in Zuidoost. Een minuut later was dat geld via hawalabankieren overgemaakt naar Suriname. Van de grootvader van Ocean S. is bekend dat hij investeert in Surinaams vastgoed.

Zion Milano ‘Spoortje’ R. (24) uit Amsterdam-Zuidoost kreeg recent respectievelijk 7 jaar en 12 jaar cel voor internationale drugshandel en het doodschieten van een kennis. Ook hij figureert in de netwerkanalyse als een prominent in de entourage van Zone 6. Zijn vriendin kwam in beeld in een onderzoek naar verdovende middelen. Haar moeder heeft een kinderopvang aan huis in Amsterdam-Zuidoost. Bij invallen bij die moeder werden in die kinderopvang nogal wat onregelmatigheden aangetroffen, én in juni 2022 ontdekte men in een slaapkamer 50.000 euro en een geldtelmachine. De gemeente onderzoekt nog of de kinderopvang in het pand mag blijven. Ondertussen loopt bovendien een breder onderzoek naar mogelijke fraude.

Kan de overheid de criminele samenwerkingsverbanden doorbreken? Dat moet blijken. De eerste tekenen zijn volgens de betrokkenen in elk geval hoopgevend. Nadat op naam van een beautysalon uit Almere ‘zonder economische grond’ een ticket voor Joël H. naar Suriname bleek te zijn geboekt, is ‘een bewustwordingsgesprek’ gevoerd met de eigenaresse. Dat zij niet lang daarna ontstemd bij Joey AK verhaal kwam halen in de gevangenis, wordt gezien als één van de tekenen dat de aanpak in elk geval íets teweegbrengt.