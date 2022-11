Allerzielen: een kaarsje voor de gekapte bomen in Amsterdam-Noord

Ook in de Buiksloterham in Amsterdam-Noord moeten veel bomen wijken voor nieuwbouw. Beeld ANP

In Noord is het al jaren een open zenuw dat veel bomen moeten wijken voor de bouw van nieuwe woningen, zoals in de Buiksloterham en Elzenhagen-Zuid. Na protest werd vorig jaar de kap van tientallen bomen langs de IJdoornlaan op het laatste nippertje voorkomen. “Bomen worden te makkelijk gekapt,” zegt Marieke Oomen, een van de initiatiefnemers van het protest.

Met honderden kaarsjes bij het stadsdeelloket aan het Buikslotermeerplein werd aandacht gevraagd voor de bomen. De gemeente zou zorgvuldiger moeten zijn met het verlenen van kapvergunningen en niet zomaar voorrang moeten geven aan een herinrichting, een bouwweg of een fietspad, vinden de deelnemers aan de wake.

Sprietjes

In Elzenhagen-Zuid dreigen bomen te moeten wijken voor een park, zegt Annet Visser. “Dus we gaan een park aanleggen, maar we kappen eerst alles kaal!” Op de rand van Schellingwoude is opeens het plan om parkeerplaatsen aan te leggen in het groen. “Ingeleverde natuur is voor altijd ingeleverd,” waarschuwt Anna Costello Schwartz.

Het staat de Noorderlingen verder tegen dat vaak minder bomen worden teruggeplant, en dan ook nog eens in een andere buurt. En dat ze sowieso veel kleiner zijn dan de volgroeide bomen die er stonden. Oomen: “Er komen sprietjes voor terug.”

Scherper gekeken

Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid beloofde beterschap. Hij zat zelf in de gemeenteraad toen daar na de bankencrisis werd besloten om snel meer woningen te bouwen en dan vooral in Noord. “We hebben sterk gestuurd op woningbouwproductie, meer bouwen! Maar we hebben ons nooit afgevraagd: wat voor stad willen we eigenlijk?”

Verder vielen bomen ten prooi aan gestroomlijnde processen, analyseert Abid. Hij wil dat het stadsdeel niet meer meegaat met kapverzoeken die alleen dienen om de logistiek of de inrichting van de bouwplaats te vergemakkelijken. Planologen moeten beter kijken of bestaande bomen kunnen worden opgenomen in nieuwe plannen, vindt hij. Na zijn aantreden eerder dit jaar beloofde hij dat scherper wordt gekeken naar kapvergunningen. “Er gaat geen boom om zonder dat ik ernaar gekeken heb.”

Lantaarnpalen

Stadsdeel Noord meldde onlangs dat er 235 bomen worden geplant in het Noorderpark en het Vliegenbos. Ze komen in de plaats van bomen die elders in de stad zijn gekapt om onveilige situaties te voorkomen, omdat ze op een onhandige plek stonden, of omdat ze moesten wijken voor nieuwbouw.

De gemeente beloofde eerder al beterschap bij het herplantfonds waarin de kap van een boom financieel wordt gecompenseerd. Vaak bleek het budget niet genoeg om evenveel bomen terug te planten.

Deelraadslid Kirsten Zimmerman van de Groenen Basis Piraten (GBP) vindt dat bomen worden behandeld als lantaarnpalen. “Alsof je ze makkelijk kunt inwisselen. Ik snap wel dat er heel veel woningen bij moeten komen, maar als we niet oppassen hebben we over vijftig jaar een stenen stad.”