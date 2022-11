Aller-, allerlaatste inschrijving voor gunstige overstap op nieuw erfpachtstelsel opent deze maand

Tegenstanders van de nieuwe erfpachtregeling demonstreerden begin 2017 bij de Stopera. Beeld Charlotte Odijk

Dinsdag heeft wethouder Reinier van Dantzig (Grondzaken) de definitieve uitwerking gepresenteerd van de zogenoemde spijtoptantenregeling. Deze regeling geldt voor erfpachters die al erfpachter waren voor de gunstiger voorwaarden van 2020 en de aanvraag toen niet tijdig hebben gedaan, hebben laten verlopen óf daarna een overstapaanvraag hebben gedaan. Het geldt zowel voor particuliere huiseigenaren als institutionele beleggers.

Amsterdammers die na 2020 een huis hebben gekocht waar nog geen overstapaanvraag voor is gedaan, vallen buiten de regeling. Wel wordt voor alle erfpachters, ook toekomstige, bij een eventuele overstap de korting op het te betalen erfpachtbedrag vergroot van 25 procent naar 35 procent.

In 2016 werd eeuwigdurende erfpacht geïntroduceerd. Dat betekende dat in tegenstelling tot het oude stelsel na afloop van een huidige contract bezitters van een huis op grond van de gemeente nog maar één keer erfpacht moeten betalen. Dat kan in één keer, of in termijnen. De meeste mensen kiezen voor termijnen, die elk jaar geïndexeerd worden. Volgend jaar stijgt het bedrag als gevolg van de indexering 8,6 procent.

Financiële hefboom

Om erfpachters te verleiden over te stappen naar het nieuwe stelsel werd bij de invoering van het nieuwe stelsel besloten een korting van 35 procent op het te betalen bedrag aan te bieden. Daarnaast werd voor de berekening gebruikgemaakt van de WOZ-waarde van een huis in 2014 of 2015, die waarde is nadien snel en fors gestegen. Het aanbod was geldig tot begin 2020, zo’n 85 procent van de eigenaren van een huis op gemeentegrond maakte daar gebruik van.

Oppositiepartijen, Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (Seba) en onder meer de Autoriteit Consument & Markt voerden daarna de druk op de gemeente op om de mensen die de aanvraag niet voor 2020 hebben gedaan alsnog de kans te geven dit te doen. Het gaat daarbij om circa 54.400 erfpachters.

Het argument voor de herkansing was dat de gemeente de erfpachters onvoldoende had ingelicht over de financiële consequenties ervan. In het systeem zit namelijk een financiële hefboom: de stijging van de WOZ-waarde van huizen werkt stevig door in het te betalen erfpachtbedrag. Eind vorig jaar kwam het college uiteindelijk over de brug en kondigde het de zogenoemde spijtoptantenregeling aan, die eind deze maand ingaat.

Vanaf 28 november hebben erfpachters die ervoor in aanmerking komen tot uiterlijk 1 augustus 2023 de tijd om gebruik te maken van de regeling. De gemeente zal mensen waarvan zij denken dat ze in aanmerking komen een brief sturen. Daarnaast kan iedere erfpachter die zichzelf kansrijk acht zich voor de regeling melden via het online overstapportaal.

Pas na augustus afhandeling

De uitwerking van de regeling volgt na een inspraakperiode die 345 reacties opleverde. Daarin werd onder meer gevraagd de regeling uit te breiden naar erfpachters die na 2020 een huis op pachtgrond van de gemeente hadden gekocht en daardoor geen recht hebben op de regeling. Eerder al drong onder meer het CDA aan om de gunstiger regeling voor iedereen toegankelijk te maken.

Wethouder Van Dantzig gaat daar wederom niet in mee. Tegen de raad zei hij eerder al dat mensen ‘na het verlopen van 8 januari 2020 bewust een transactie zijn aangegaan, dus zij wisten dat de gunstiger tarieven niet meer golden’.

Een paar groepen krijgen wel alsnog de kans om mee te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine groepen erfpachters die in het oude stelsel zijn gebleven toen ze een nieuw erfpachtaanbod kregen, maar tegen de gunstiger voorwaarden hadden kunnen overstappen.

De spijtoptantenregeling wordt ingevoerd terwijl de gemeentelijke erfpachtafdeling enorm achterloopt. De afgelopen jaren is 85 procent van de particuliere overstappers voorzien van een overstapaanbieding. Dat is volgens de gemeente echter ten koste gegaan van regulier werk: erfpachtwijzigingen zijn bijvoorbeeld vaak noodzakelijk om woningbouw mogelijk te maken.

De gemeente wil nu de focus leggen op het versnellen van die woningbouw, waardoor pas na 1 augustus volgend jaar de eerste spijtoptantaanvragen zullen worden afgehandeld.