Alleen nog roetveegpieten bij Sinterklaasintocht Weesp

Beeld ANP

Het besluit maakt een eind aan een lange discussie tussen de gemeente, de organisatie van de intocht en andere belangenpartijen in de stad. Vanuit de gemeenteraad klonk al langer de wens om over te stappen op roetveegpieten, maar de Stichting Sinterklaasintocht Weesp wilde daar lange tijd niks van weten.

Daar is nu verandering in gekomen. Dit jaar zullen er in november alleen pieten met zwarte vegen meedoen aan de intocht. “Daar zijn we heel blij om. Zwarte Piet is niet meer van deze tijd. De stichting had wat langer de tijd nodig, maar die is nu ook om,” vertelt een woordvoerder van burgemeester Bas Jan van Bochove van Weesp.

Twee weken geleden kondigde Kick Out Zwarte Piet nog aan te komen demonstreren bij de intocht in Weesp.

Hoe de intocht er dit jaar uit gaat zien, moet nog worden uitgewerkt. Een traditionele intocht met duizenden kinderen en ouders zal het niet worden, ‘maar de Sint komt naar Weesp’, aldus de gemeentewoordvoerder.