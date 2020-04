Alleen Nederlander als huurder? Geen probleem voor een derde Amsterdamse makelaars

Beeld ANP XTRA

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Amsterdamse instituut Rigo heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van zogenoemde mysterycalls, waarbij onderzoekers zich voordoen als verhuurders van een huis. Zij belden makelaars om de verhuur te regelen, maar gaven daarbij wel aan dat ze liever geen allochtone huurder in het huis wilden.

Van de 41 makelaars die aan de lijn kwamen, bleek een derde bereid om gehoor te geven aan dit discriminerende verzoek. “Ja, dat kan, dat mag, is heel persoonlijk. Dat schrijven we dan bij de opmerkingen en dan nodigen we die gewoon niet uit voor een bezichtiging. Moet geen probleem zijn,” zo antwoordde een makelaar.

De helft van de makelaars gaf er blijk van dat ze wisten dat dit verzoek niet in de haak was. “Gewoon een Nederlander erin? Ja, dat kan. Is niet heel handig om dat in de advertentie te zetten, maar wij kunnen daar wel rekening mee houden,” aldus een van de respondenten.

Meryem of Marloes

De onderzoekers liet daarnaast duo’s reageren op advertenties. Eén van de woningzoekenden had een Nederlandse naam, de andere een niet-westerse. Bijvoorbeeld: Meryem Özdemir en Marloes de Vries. Uit deze test bleek dat de woningzoekenden met niet-westerse namen 72 keer een negatieve reactie kregen, Marloes, Eva, Maarten en Niels ontvingen 42 afwijzingen op dezelfde woningen. Mannen met een niet-westerse naam kregen vaker een afwijzing dan vrouwen. Het slechtst scoorden de woningzoekenden met een Ghanese naam: die kreeg 26 procent vaker een afwijzing binnen.

Met dit onderzoek is ‘vastgesteld dat discriminatie ook op de Amsterdamse woningmarkt een probleem is’, schrijft wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad. Hij heeft de resultaten besproken met verhuurdersorganisaties. Ivens wil niet-discriminatie opnemen als voorwaarde voor het verstrekken van een vergunning voor verhuur. Met de Makelaarsvereniging Amsterdam zal hij een overeenkomst sluiten over ‘goed verhuurdersschap’ en er komt een bewustwordingscampagne. Het onderzoek naar discriminatie bij verhuur wordt herhaald, makelaars die discrimineren worden hierop aangesproken.