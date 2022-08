Alleen met een héél lange kabel kun je je auto opladen in de Rustenburgerstraat

De gloednieuwe paal staan in het uiterste hoekje, meteen aan het begin van het parkeervak met ruimte voor twee auto's. Hoe kun je zo twee auto's opladen? Beeld Daphne Lucker

Een week of drie geleden is de herprofilering van een stukje Rustenburgerstraat in Oud-Zuid, vanaf de Amsteldijk, voltooid. Nieuwe bestrating, een enorme trits fietsnietjes en grote bloembakken op de stoep. De bloei van planten moet nog loskomen, maar een tip tussendoor: aan zo’n plantenbak zit ook een houten zitje vast.

Hulde!

En, ook helemaal van deze tijd, zijn twee parkeerplekken vrijgemaakt voor elektrisch laden, behoorlijk ruime zelfs. Een meter of tien, elf. Met een beetje goede wil passen hier zelfs drie Fordjes Ka, maar goed, goede wil met inparkeren is in Amsterdam niet te vinden, dus houden we het op plek voor twee auto’s. De plek heeft dan ook een oplaadpaal met twee laadpunten.

Nu komt het.

Zo’n paal hoort, zou een normaal mens toch verwachten, in het midden van het parkeervak te staan. Keurig halverwege, zo handig en effectief mogelijk voor allebei de milieubewuste automobilisten.

Deze niet. De gloednieuwe paal staan in het uiterste hoekje, meteen aan het begin van het parkeervak zodra je de straat inrijdt, want de Rustenburgerstraat is eenrichtingsverkeer.

Kortom, een klassiek geval van ‘Kan dat niet anders?’, en dat vroegen straatbewoners ook aan de werklui toen die bezig waren de paal te plaatsen, maar het antwoord was: “Het staat zo op de tekening, dus zo doen we het.”

Onbegrijpelijk, vindt buurman Johan van Hoof (56). “Alleen met een hele lange laadkabel kan er een tweede auto staan, en dan alleen als de voorste netjes geparkeerd staat. Je ziet er ook eigenlijk nooit twee auto's staan, want dat kan dus niet.”

Hij vindt de straat trouwens wel netjes opgeknapt. “Maar ik vind het wel vrij bijzonder dat, als je als gemeente daar best lang over doet – en het is heel mooi geworden, mijn complimenten – dan niet bedenkt: het zou handiger zijn die paal in het midden te zetten. Eigenlijk vind ik het vooral erg grappig.

Overigens is die dag ook een verkeersbord geplaatst dat aangeeft dat hier twee oplaadplekken zijn. Alleen, dat bord staat verkeerd om. Met de tekst richting de woningen, en niet richting de straat.

Het bord staat wel precies in het midden.

Gemeente: de laadpaal wordt binnenkort verplaatst De herinrichting van de Rustenburgerstraat is pas net opgeleverd. De laadpaal in kwestie staat nog op de oorspronkelijke plek van voor de herinrichting. De paal wordt nog verplaatst, maar daarvoor moet een verplichte procedure worden doorlopen. Die houdt in dat de gemeente en de netwerkbeheerder onder meer moeten kijken naar de ondergrondse stroomnetwerken, de netwerkcapaciteit en of het veilig is om op de aangewezen plek in de grond te werken. De procedures voor het aanvragen van verplaatsing duren momenteel helaas langer dan gebruikelijk, door een krappe personeelsbezetting bij de netwerkbeheerder. Daarom heeft deze laadpaal nog geen nieuwe plek.

Heeft u een voorbeeld van een miskleun of ondoorgrondelijke ingreep in de stad? Mail het onderwerp naar anders@parool.nl.