Alleen in Weesp is een lokale partij de grootste in een stadsdeelcommissie – lees hier de uitslagen

In de stadsdeelcommissie van Weesp, waar men iets meer autonomie krijgt dan in de andere stadsdelen, maar waar het centrale bestuur van de stad wel leidend is, werd de Weesper Stads Partij de grootste met drie zetels. GroenLinks (GL), CDA en VVD volgen met twee zetels. D66 en PvdA, in andere stadsdelen in Amsterdam vaak op het podium eindigend, moeten het slechts met één zetel doen. Het zal in Weesp, dat sinds dit jaar bij de gemeente Amsterdam hoort, aftasten worden hoeveel invloed de stadsdeelcommissie kan uitoefenen in de Stopera.

Stemmen in de Wispe Brouwerij voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van Weesp of Driemond konden vanwege een fusie met de gemeente Amsterdam voor het eerst stemmen voor de Amsterdamse gemeenteraad. Beeld ANP

Weinig lokale partijen

Dat er in de andere stadsdelen weinig lokale partijen in het bestuur gekozen zouden worden, was dit jaar vooraf al duidelijk. Weinig lokale partijen hadden er nog zin in, nadat de verkiezing vier jaar geleden op het laatste moment ook opengesteld werd voor politieke partijen. Lokale partijen die als ogen en oren van de buurten zouden fungeren voor de Stopera, haalden daardoor bijna geen zetels. Dit jaar waren er daarom weinig lokale partijen op het stembiljet te vinden. In Centrum, Nieuw-West, Oost en Zuidoost wisten lokale partijen één zetel te behalen.

In Centrum (totaal 12 zetels) bleef GL de grootste en gaat de partij van twee naar drie zetels. PvdA, D66 en VVD blijven op twee zetels staan. Lokale partij Bewoners Amsterdam mag met één zetel meedoen. In Nieuw-West (in totaal 17 zetels) zijn drie partijen samen de grootste geworden. PvdA, GL en Denk mogen daar elk drie mensen voor de commissie leveren, al werd PvdA met 19 procent van de stemmen wel de grootste in absolute zin. Voor GL betekent dat een verlies van één zetel. Maar dat verlies is niet zo groot als dat van de VVD: de liberalen gaan van vier naar twee zetels, evenveel als D66. Lokale partij GoedBeterWest! heeft één zetel behaald.

GL de grootste in Noord

In Noord (totaal 11 zetels) behoudt GL zijn drie zetels. Daarmee blijft het de grootste partij. De PvdA verliest er eentje en houdt er nog twee over. De overige partijen, waaronder de Partij voor de Ouderen (PvdO), haalden allemaal één zetel. De PvdO verdwijnt hierdoor niet helemaal uit de stad, hoewel de partij met lijsttrekker Wil van Soest in de gemeenteraad geen zetel wist te behalen.

GL mag zich de komende vier jaar in Oost (totaal 15 zetels) de grootste noemen. De partij behield daar zijn vier zetels. D66 moet het met er met eentje minder doen en haalde drie zetels. Ook de VVD krimpt er en gaat van drie naar twee. St3m-Meerbelangen heeft als semi-lokale partij zijn zetel behouden. De partij is een fusie tussen St3m, de partij van klimaatactivist Fenna Swart, en Meerbelangen, dat al eerder meedeed aan de verkiezingen voor het stadsdeelbestuur.

In West (totaal 15 zetels) mag GL zich met vier zetels wederom de grootste noemen. Opvallend is wel dat GL, D66 en PvdA alledrie een zetel verliezen. D66 houdt er nog drie over en PvdA twee. Deze zetels gaan naar de nieuwkomers Bij1, Groenen Basis Piraten en de PvdO.

VVD wint weer in Zuid

Het enige stadsdeel waar de VVD wint is Zuid (totaal 15 zetels). Al is dat alleen in absolute aantallen: de liberalen hebben evenals D66, GL en PvdA drie zetels behaald. Bij de vorige verkiezingen waren GL en D66 met vier zetels nog de grootsten, de VVD had er toen ook al drie, net als de PvdA. 50Plus valt ook op in Zuid. Die partij haalde daar één zetel.

In Zuidoost (totaal 11 zetels) won de PvdA met overmacht en bleef de partij staan op drie zetels. Nieuwkomer Bij1 haalt er direct twee zetels en GL daalt van drie naar twee zetels. D66 en VVD moeten het met één zetel doen, evenals de lokale partij Bewoners Amsterdam Zuidoost.

Zie hier de uitslagen per stadsdeel na het tellen van 83 procent van de uitgebrachte stemmen.