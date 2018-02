Alleen grote crisis remt het toerisme nog

23 23 miljoen toeristen in 2025, dat was het heilige getal. Maar een realistisch cijfer lijkt het allang niet meer.

"Ook wij zien dat toerisme sinds 2016 stevig is doorgegroeid," zegt hij in een toelichting. "Daarnaast hebben wij maatregelen genomen tegen de overlast, die ook een rem kunnen zetten op die groei. Daarom wil ik een nieuwe voorspelling zodra wij de cijfers over 2017 binnen hebben."



China en India

Laten we alvast een voorschot nemen. Het meest recente cijfer is 17,3 miljoen toeristen op 31 december 2015, zegt Janine Fluit van Amsterdam Marketing.



In 2016 nam het toerisme meer dan 5 procent toe en in 2017 zelfs 13 procent. Dit betekent dat we begin dit jaar op 20,5 miljoen toeristen uitkomen. Volgens NBTC groeit het aantal bezoekers dit jaar in elk geval vijf procent, dus komen we uit op 21,5 miljoen eind 2018.



Het aantal bezoekers moet daarna minder dan één procent per jaar groeien om toch nog uit te komen op 23 miljoen bezoekers in 2025. Daarvoor is een mondiale crisis nodig.



Duijn van ABN Amro zegt dat de groei van 2017 uitzonderlijk is en dat Amsterdam niet moet uitgaan van een jaarlijkse groei van tien procent of meer. "Vergeet ook niet dat de onvrede over toerisme toeneemt," zegt hij. "Bovendien is het economisch beeld nu positief, dat is over een langere periode niet altijd het geval."



Het internationaal toerisme zal wel blijven groeien, verwacht hij. "Dat komt onder meer door de groei van de wereldbevolking."



Burgemeester Eberhard van der Laan wees graag op de middenklasse in India en China, die het reizen heeft ontdekt en ook Amsterdam zal aandoen. Daarnaast zijn de prijzen van tickets de afgelopen jaren flink gedaald, waardoor mensen vaker gaan reizen, een trend die niet snel zal omslaan.