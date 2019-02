Alleen groei Schiphol bij voldoen voorwaarden

Ze moest daar uitleg geven over het interview van haar minister Cora van Nieuwenhuizen. Die zei maandag dat Schiphol na 2020 mag groeien. De VVD-minister kon zelf geen uitleg geven in het vragenuurtje omdat ze in het buitenland is.



De minister is voorbarig geweest, menen Kamerleden. Ze neemt de burger niet serieus, stelde Cem Laçin (SP). Suzanne Kröger (GroenLinks) noemde het een "schoffering". Jan Paternotte (D66) ergerde zich eraan dat Van Nieuwenhuizen de kwestie van veiligheid niet in het gesprek had genoemd.



Regeerakkoord

De staatssecretaris zei dat de minister het regeerakkoord wil uitvoeren. Ze benadrukte dat in het proces zorgvuldigheid voorop staat. Groei van Schiphol is alleen mogelijk er oplossingen liggen voor de veiligheid, het milieu en de overlast waarmee de directe omgeving te maken heeft, aldus Van Veldhoven.