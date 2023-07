Alleen een foutloze evaluatie kan de Weesperknip – en wethouder Van der Horst – redden

Spoeddebat op 28 juni, waarbij VVD’er Daan Wijnants (links aan het woord) sprak van gevaarlijke incidenten met hulpdiensten waarover hij gehoord had. Beeld Dingena Mol

‘De knip’. Het gonsde door de stad en ver daarbuiten. Van The Guardian, Rutger Castricum van De Hofbar tot Tweede Kamerleden die oproepen Amsterdam van de A10 af te sluiten als de gemeente door zou zetten. Iedereen vond er wat van toen verkeerswethouder Melanie van der Horst voor zes weken de belangrijkste verkeersader van de stad dichtgooide. Maandag is de proef achter de rug.

Het draaide allemaal om de Weesperstraat en een aantal omliggende straten, die tussen 12 juni en 23 juli met slagbomen zijn afgesloten voor verkeer, behalve voor nood- en hulpdiensten. Het had niet alleen gevolgen voor het verkeer in de stad, ook politiek hield het de gemoederen bezig.

De proef gaf oppositiepartijen Denk, VVD, JA21 en CDA kleur op de wangen. Zij vonden een stok om de gemeente met haar autobeleid mee te slaan.

Dat deden ze eerst met beelden van de vastlopende Kattenburgerstraat, gevoed door taxichauffeurs die elke dag hun eigen liveverslag vanuit de auto deden. Daarna met het aanvullend openbaar vervoer, dat niet door de slagbomen mocht, en uiteindelijk met incidenten rond nood- en hulpdiensten die vertraging opliepen.

Stad loopt vast

Wethouder Van der Horst had zich voorbereid. Zij betoogde overal waarom de proef nodig was. Ze wees op de 1500 auto’s per uur die door de straat rijden en stelde dat de stad op termijn helemaal vastloopt als er niets gedaan wordt. De proef moet inzicht bieden in de effecten van het sluiten van een straat, om daarna slimme keuzes te maken.

Tot zover de verwachte politieke lijnen. Een onverwachte wending kwam bij het spoeddebat op 28 juni, toen Denk, VVD, Lijst Kabamba, CDA, FvD, SP en JA21 hun zorgen uitspraken over vertragingen bij de hulpdiensten.

Van der Horst ging in eerste instantie in de aanval: ze nam het VVD’er Daan Wijnants kwalijk dat hij sprak van gevaarlijke incidenten waarover hij gehoord had. “Als deze er echt zijn, dan meld je dat toch meteen?” zei ze. Ze benadrukte dat nood- en hulpdiensten hun werk goed konden doen.

Crisisoverleg

Die laatste woorden kwamen als een boemerang terug. Nog tijdens het debat bleek dat Ambulance Amsterdam zich wel degelijk zorgen maakte over het halen van de verplichte aanrijtijden. Het leidde tot crisisoverleg, waarna de ambulancedirecteur haar woorden enigszins terugtrok. Ze had ‘aanrijtijden’ niet letterlijk bedoeld, al maakte ze zich wel zorgen over vertragingen.

Van der Horst overleefde vervolgens een motie van afkeuring, ingediend vanwege het niet goed informeren van de raad. Wat ze de oppositie beloofde was hen voortaan dagelijks een update te geven over incidenten die plaatsvonden bij de nood- en hulpdiensten.

Het was een cadeautje voor de oppositie. De wethouder was vanaf dat moment het narratief kwijt. Het ging nergens meer over het doel van de proef, alleen maar over die hulpdiensten. Uit de updates kwam naar voren dat een hoogzwangere vrouw en haar verloskundige minuten vertraging hadden opgelopen toen ze onbedoeld niet door de slagboom mochten. Een ambulance deed twee uur over een rit van een kwartier, op de dag dat ook de A10 Noord was afgesloten én er een ongeluk op de A9 had plaatsgevonden.

Gecalculeerd risico

Coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA zagen het met lede ogen aan. Elise Moeskops (D66) poogde te nuanceren: in een stad met opbrekingen komt wel vaker vertraging rond hulp- en nooddiensten voor en in de update staat nergens dat er écht gevaarlijke situaties voor patiënten zijn ontstaan. Het is een gecalculeerd risico, vond zij, zoals er bij andere wegopbrekingen ook risico’s zijn voor ambulances of hulpdiensten.

Ondertussen is de wethouder na zes weken flink wat goodwill verloren bij bewoners in de omliggende straten én bij ondernemers. MKB-Amsterdam meldt dat meerdere ondernemers schadeclaims overwegen vanwege de vertragingen. Een recente enquête laat weliswaar zien dat twee derde van de Amsterdammers voor minder autoroutes door de stad is, maar experts vrezen dat de chaos rond de knip het draagvlak voor concrete acties onder druk zet.

Ook het profiel van Van der Horst heeft een kras opgelopen. Sinds het veelbesproken eerste spoeddebat worden haar woorden door de rechtse oppositie op een goudschaaltje gewogen, veel meer dan bij andere wethouders in het college. “U snapt toch wel dat wij niet zomaar alles geloven?” sneerde Kevin Kreuger (JA21) deze week na een vraag over de knip.

Daartegenover staat dat de harde toon van de rechtse oppositie ook linkse oppositiepartijen wegduwde, waarmee een breed, partijpolitiek overstijgend oppositiefront niet van de grond kwam. De SP is kritisch, maar na het eerste spoeddebat sloot de partij zich niet meer aan bij rechts. Volt, Bij1 en PvdD steunen de proef.

Eventuele nieuwe knips

De proef eindigt maandag, het debat erover is nog lang niet voorbij. In het najaar moeten resultaten van de metingen een basis bieden voor verdere besluitvorming over eventuele andere knips. In de raad klinkt al scepsis over de onderzoeksmethode; zelfs bij partijen als Volt, die achter de proef staan.

Alleen met een uitstekende evaluatie gebaseerd op goede metingen kan Van der Horst in het najaar claimen dat de proef uiteindelijk een succes was en nuttig kan zijn voor toekomstig beleid. Maar een millimeter aan ruis en de oppositie zal klaarstaan om alsnog flink uit te halen. Dat zal ook druk zetten op coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en D66, die tot nu toe de gelederen gesloten wisten te houden.