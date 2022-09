Alleen de muren stonden nog overeind: hoe de Ronde Lutherse Kerk twee branden overleefde

Het dak van de kerk was bedekt met koper, dat in grote bladen door de lucht vloog. Beeld A. Lutz, 1822/ Rijksmuseum Amsterdam

De Nieuwe Kerk van de lutheranen, in de volksmond: De Ronde, werd op 13 december 1671 met de eerste van vier diensten in gebruik genomen, veertig jaar na de opening van de Oude Lutherse kerk in 1633 aan het Spui. De nieuwe kerk met zijn spectaculaire koepel, ontworpen door Adriaan Dortsman, liet zien dat het lutheranisme in Amsterdam een grote vlucht had genomen: één op de vijf inwoners van de stad was luthers.

Op 18 september 1822 om half twee ’s middags brak er in die kerk brand uit, veroorzaakt – zoals bijna alle grote kerkbranden – door slordige werkzaamheden van loodgieters op de zolder van de kerk. Tegen twee uur stond het hele gebouw in lichterlaaie, en sloeg de brand over op de omringende huizen. De Rotterdamsche Courant van 21 september berichtte: ‘De hitte was weldra zoo geweldig, dat alle pogingen, om de naast aangrenzende huizen te behoeden, gestaakt moesten worden.’ En was de ‘gloed’ twee grachten verder, op de Torensluis, ‘onverdraaglijk’ ondanks de breedte van het Singel.

Het schouwspel van de brand in het hoge koepeldak was ‘ontzettend’, schreef de krant, maar ook ‘grootsch’. Het dak was bedekt met koper, dat ‘in groote bladen door de lucht vloog’ en het vuur kleurde ‘met afwisselende tinten van blaauw en groen, waaronder zich zeer spoedig de heldere vlammen der ontstoken geestrijke dranken en de donker gele rook der olie, die zich in de naburige pakhuizen bevonden, vermengde’.

Wijn, olie en verf

Uit de inventarisatie van de verwoeste of beschadigde huizen in de omgeving van de kerk bleek dat daar veel brandbaar materiaal opgeslagen had gelegen. Het pakhuis van de heer Kuhn, koopman in wijnen, direct naast de kerk, was ‘met wijnen en andere geestrijke dranken gevuld’. In de pakhuizen De Leeuw en De Leeuwin in de Ossenspooksteeg, eigendom van makelaar Santink op de Brouwersgracht, lagen olie, granen en houtwaren; in Het Hart en De Hinde lagen ook hout en graan opgeslagen, het pakhuis De Bonte Os was ‘met verfwaren belegd’ – allemaal zeer brandbaar materiaal.

Het bluswerk kwam snel op gang. In totaal zouden 48 brandspuiten tot laat in de avond meeblussen, toen pas was men de brand in de belendende huizen en pakhuizen meester. In de kerk zelf werd nog een hele nacht doorgeblust, tot de volgende ochtend. Direct na het sein ‘brand meester’ ontstond er ruzie over het verloop van de blusactie. De directeur van politie, Samuel Wiselius schreef een boze brief aan de gouverneur van de provincie Noord-Holland. Hij meldde dat het blussen bepaald niet vlekkeloos was verlopen en dat veel bewoners van de huizen rondom de kerk in de chaos waren beroofd.

Toen de brand uitbrak was Amsterdam nog bezig met een hervorming van de organisatie van stedelijke diensten als de brandweer en de politie. Wiselius was ‘directeur van policie’, een nieuwe functie benoemd door Den Haag, die nog niet rijmde met de traditionele gemeentelijke ordehandhavers, de schutterij en het brandwezen. Volgens Wiselius was het grondig misgegaan met de door de burgemeester in 1815 uitgevaardigde taakverdeling bij brand. En was de politie bij het afzetten van de vele stegen en uitgangen rondom de kerk belemmerd door de ‘muitemakers en onruststichters’ van de schutterij.

Persoonlijke irritaties

Volgens de gouverneur zat er ‘te veel hartstocht’ in zijn brieven. Volgens geruchten speelden persoonlijke irritaties een rol: Wiselius zou gebeten zijn op de schutterij, omdat zijn zoon daar ooit zou zijn mishandeld.

Burgemeester Elias die zelf ‘verscheidene uren’ bij de brand was, verweet ‘den Heer Directeur van Policie’ dat hij deze bij ‘deeze belangrijke brand’ helemaal niet had gezien. Als Wiselius wél ter plekke was geweest had hij zelf kunnen toezien op de naleving van het reglement. Bovendien was Wiselius’ politie verantwoordelijk voor de beveiliging van de huizen, en het was dus ook zijn schuld dat er veel was gestolen.

Ondertussen was de Lutherse Kerk volledig uitgebrand, alleen de muren stonden nog overeind. Enkele kostbaarheden, boeken en papieren waren nog uit de consistoriekamer gered. De lutherse gemeente nam direct het initiatief tot herbouw. De gemeenteleden gaven een enorm bedrag, meer dan 150.000 gulden, Koning Willem I schonk persoonlijk 4000 gulden en zorgde ervoor dat uit de staatskas een bedrag van 16.000 gulden werd toegezegd. Vele lutherse gemeenten uit binnen- en buitenland droegen hun steentje bij. Ook de lutherse koning van Denemarken deed een gift.

Op 18 september 1826 werd de herbouwde kerk ingewijd. De koepel was door architect Tieleman Suys iets verhoogd en de lantaarn met een koepeltje bekroond. Suys ontwierp ook de nieuwe preekstoel en de orgelkast; het orgel dat het oude verbrande orgel moest vervangen werd gebouwd door de lutherse firma Bätz uit Utrecht. De opdracht zal niet helemaal toevallig geweest zijn; predikant George Hendrik Lagers, die tijdens de inwijding voorging, was getrouwd met een meisje Bätz, Johanna Maria.

