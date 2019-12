Alle zes aangehouden medeverdachten Taghi weer vrij

Politieagenten vielen een woning binnen in Vianen. Beeld ANP

De politie arresteerde in de nacht van maandag op dinsdag bij tien invallen vijf mannen die gelinkt worden aan Ridouan Taghi. Ze werden verdacht van vuurwapenbezit, witwassen en drugsbezit. Maandagavond werd ook de zus van Taghi (38) al opgepakt in Vianen, waar veel familie van Taghi woont.

Twee mannen, Hassan en Abdelkarim el H. uit Utrecht, werden donderdag al vrij gelaten. Zij waren gearresteerd op grond van een anonieme tip, voor drugsdelicten en witwassen, maar bewijs werd niet gevonden. Hun advocaat Jan-Hein Kuijpers kondigt aan het Openbaar Ministerie om opheldering te vragen en schadevergoeding te vorderen.

Witwassen

Een van de andere verdachten, een 45-jarige man, is vrijdag formeel in bewaring gesteld op verdenking van witwassen, maar die voorlopige hechtenis is ook direct geschorst. Hij is nu onder voorwaarden vrij.

De man heeft vermoedelijk tussen 2015 en 2018 voor Taghi een appartement in Brussel gehuurd. De huur van 4300 euro per maand werd in de eerste zeven maanden contant afgerekend. Ook de borg van 25.800 euro werd contant betaald. Bij huiszoeking in de woning van de man en op een ander adres in Amsterdam is beslag gelegd op gegevensdragers en ruim 14.000 euro aan cash geld.

De zes blijven wel verdacht.