Alle VU-hoorcolleges online tot eind 2020, UvA ‘puzzelt’ met fysieke lessen

Beeld Shutterstock

Voor andere onderwijsvormen, zoals werkgroepen en toetsmomenten, zal er per periode worden bekeken wat mogelijk is. De onderwijsinstelling zal de campus gebruiken ‘daar waar het mag en kan’. Practica en sommige werkcolleges zullen wel op de campus plaatsvinden. Ook is er ruimte voor studenten en docenten om in groepjes bij elkaar te komen, want ‘samen studeren is belangrijk voor de persoonlijke en academische ontwikkeling.’

“De ruimte op de VU is beperkt en we willen de ruimte die overblijft gebruiken voor onderwijsactiviteiten waarvoor fysiek contact noodzakelijk is,” aldus een woordvoerder.



Door de coronamaatregelen bestaat de kans dat eerstejaarsstudenten pas in oktober of nog later op de campus mogen komen voor het volgen van onderwijs. In oktober beslist de universiteit hoe het onderwijs vanaf januari wordt ingevuld.

UPDATE: Tot eind 2020 is het onderwijs aan de VU online, en daar waar het kan en mag, op de campus. Zo maken we ruimte voor (locatiegebonden) onderwijsactiviteiten en ontmoetingen tussen studenten onderling en hun docenten. Lees de update op https://t.co/MJMcZdWgOD. — Vrije Universiteit Amsterdam (@VUamsterdam) 7 juli 2020

‘Zorgwekkend’

De Landelijk Studentenvakbond (LSvb) noemt het zorgwekkend dat universiteiten hoorcolleges alleen online aanbieden. “Het is belangrijk dat fysiek onderwijs snel terugkeert. Vooral de begeleiding en sociale cohesie komt hierdoor in het geding. Studenten hebben er veel aan om na afloop van een college nog even met medestudenten of docenten te sparren,” zegt voorzitter Lyle Muns. De vakbond roept universiteiten op om de ruimte die er is, zoveel mogelijk te benutten.

Vooral voor eerstejaarsstudenten is het volgens LSvb funest. “Zij gaan een nieuwe fase in en op deze manier is het heel moeilijk om binding te krijgen met de universiteit.”

Studenten zijn ook niet te spreken over het onderwijs sinds de coronacrisis. Met name het online lesgeven en het gebrek aan interactie met docenten en medestudenten zorgt voor onvrede. Uit een enquête afgenomen onder vijfhonderd Amsterdamse studenten (VU, UvA en HvA) blijkt dat zij het onderwijs de afgelopen tijd gemiddeld een onvoldoende geven. Volgens driekwart van de ondervraagden is het onderwijs de afgelopen maanden verslechterd.

UvA

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil juist zoveel mogelijk inzetten op fysiek les, als de RIVM-richtlijnen dat toelaten. Daarom wil de universiteit niet overgaan tot een generieke maatregel als het alleen nog maar online aanbieden van hoorcolleges. “Dat hangt af onder andere van de grootte van de opleiding. Bij kleinere opleidingen bijvoorbeeld kunnen vaker fysiek colleges worden gegeven dan bij grotere,” laat een woordvoerder weten.

De UvA bekijkt telkens waar de 1,5 meter kan worden gewaarborgd en aan de hand daarvan bepalen zij de capaciteit. “Dan kijken we ook naar de capaciteit van het hele gebouw, want ook op de trappen en in de liften moet afstand worden gehouden. Het is een beetje puzzelen,” aldus een woordvoerder.