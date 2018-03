Alle voetbalvelden in Amsterdam dit weekend afgekeurd

De velden zijn door de vorst zo hard geworden dat het onverantwoord is om op te spelen, laat het gemeentebestuur weten.



De gemeente neemt daarmee heft in eigen hand. De KNVB heeft op haar website aangegeven dat er in het landelijk district West I, waaronder Amsterdam valt, geen wedstrijden worden afgelast.



Trainingen

Wel zullen sommige clubs ervoor kiezen om de trainingen door te laten gaan tenzij het een te grote tol eist op de velden. Er wordt per uur gekeken hoe de velden erbij liggen en of ze geschikt zijn om op te trainen.



"Wij gelasten over het algemeen onze trainingen niet snel af, wel is het belangrijk om je goed te kleden tegen het winterse weer," laat AVV Zeeburgia weten.



Bij de divisiewedstrijden zal de scheidsrechter de beslissing maken of het veld wordt afgekeurd.