Alle verdachten schietincident Zaandam zitten vast

Donderdag gaf de politie de foto's en volledige namen van twee broers vrij vanwege hun vermoede betrokkenheid bij de schietincidenten bij het Zaanse ziekenhuis en op de Burcht in het centrum van Zaandam.



De 24-jarige Gilano H. meldde zich dezelfde dag nog bij de politie, naar zijn broer Giovanni H. (32) werd nog gezocht. Hij is maandagochtend op Schiphol alsnog aangehouden. H. was gevlucht naar Suriname, maar gaf via zijn advocaat aan zich te willen melden bij de politie. Bij terugkomst in Nederland is hij direct opgepakt.



Zaterdag bracht de politie naar buiten nog op zoek te zijn naar een derde verdachte. Hij zou betrokken zijn geweest bij de eerste schietpartij op de Burcht. Hij is zondagmiddag door een arrestatieteam in Amsterdam aangehouden.



Slachtoffer aangehouden

De aangehouden mannen worden verdacht van poging moord of poging doodslag en bevinden zich in alle beperkingen. Zij zullen deze week worden voorgeleid bij de rechter commissaris die over de voorlopige hechtenis zal beslissen.



Bij het schieten op de Burcht raakte een 19-jarige man zwaargewond. Dezelfde man werd later opnieuw onder vuur genomen bij het ziekenhuis, waar hij zich wilde laten behandelen.



Het slachtoffer is volgens de politie buiten levensgevaar, maar ligt nog wel in het ziekenhuis. Omdat ook hij geschoten zou hebben op de Burcht, is hij aangehouden.



Beloning

Er was een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de verdachten, maar dat geld is volgens de politie niet uitgekeerd. De aanhoudingen kwamen namelijk niet voort uit binnengekomen tips. Alle drie de verdachten zitten vast in beperkingen en worden verdacht van poging tot moord en of poging tot doodslag.