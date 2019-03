Alle treinen rijden weer na staking; vertraging blijft

Tijdens de werkonderbreking, in de vroege ochtend, waren de perrons leger dan op een normale maandagochtend. De meeste dagelijkse reizigers leken goed op de hoogte van de staking.



Van 8.00 uur tot 12.00 uur houdt de FNV een aansluitende demonstratie op de Dam. Medewerkers uit een vijftal Noord-Hollandse steden zijn per bus naar Amsterdam gekomen voor de betoging, waar zij door de voorzitter van de vakbond en enkele politici worden toegesproken.



De vakbonden zijn "erg tevreden'' over het verloop van de werkonderbrekingen in het openbaar vervoer. "Zo'n 90 procent van de NS-medewerkers deed mee aan de acties, dat is een heel mooi resultaat," zegt een woordvoerder van FNV. "De overgrote meerderheid van Nederland staat achter ons."



Ook CNV is positief gestemd. "De actiebereidheid is heel hoog. Heel veel mensen begrijpen het en steunen deze acties. Het is een signaal naar het kabinet, dit kunnen ze niet negeren," stelt een woordvoerder.



Metro

De werkonderbreking op het spoor maakte deel uit van een landelijk pensioenprotest. Ook personeel van het GVB had het werk neergelegd. Het metroverkeer kwam snel op gang.