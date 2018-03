Alle trams cashvrij vanaf 26 maart

Reizigers die niet direct inchecken met hun OV-kaart moeten voor hun rit een kaartje kopen bij een van de verkooppunten of pinnen in de tram.



Zonder contant geld in de tram is het voor de bestuurder veiliger, stelt het GVB. De vervoerder is waarschijnlijk de eerste in Nederland die volledig cashvrij is.



Reizigers positief

Sinds maart 2017 zijn alle Amsterdamse bussen al uitgerust met pinautomaten. Dat gebeurde na een reeks overvallen op buschauffeurs.



Op tramlijn 26 tussen IJburg en Centraal Station wordt sinds 8 december ook al geen cash meer geaccepteerd.