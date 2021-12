Alle seinen op groen voor directe nachttrein van Amsterdam naar Praag

Eerder deze maand arriveerde ook al de eerste nachttrein uit Zürich in Amsterdam. Beeld ANP / ANP

European Sleeper, een spoormaatschappij die is opgericht door ijverige treinliefhebbers, heeft na ingewikkelde onderhandelingen ruimte weten te reserveren op de drukke sporen tussen Brussel, Amsterdam, Berlijn en Praag. De nieuwe spoormaatschappij werkt daarbij samen met het Tsjechische RegioJet. Een ticket van Amsterdam naar Praag moet gemiddeld zo’n 65 euro gaan kosten.

Al in 2023 willen European Sleeper en RegioJet ook een nieuwe nachttrein van Brussel en Amsterdam naar Warschau introduceren, zegt Chris Engelsman van European Sleeper. “We zijn daarover al in overleg met de Poolse autoriteiten. Het is de bedoeling om deze trein met de trein naar Praag te integreren. Voor de periode na 2023 hebben we de ambitie om ieder jaar een nieuwe nachttrein vanuit Nederland en België te introduceren.”

Meer en snellere treinen

Europa zet al langer schoorvoetend in op de trein als alternatief voor het vliegtuig. Vorige week nog maakte de Europese Commissie meer en snellere treinen te willen en betere verbindingen, plus goedkopere en makkelijker verkrijgbare tickets. Op die manier moet de achterstand op het vliegtuig worden ingelopen.

De Europese Commissie vindt dat zeker op afstanden tot 500 kilometer de trein het vliegtuig de baas moet worden. Uit de plannen die vorige week werden gepresenteerd blijkt dat ze in Brussel begrijpen dat de reiziger dan wel moet worden verleid. En dus komen er treinen die op het hoofdnetwerk minstens 160 kilometer per uur rijden, wordt datzelfde netwerk tegen 2030 verdubbeld en tegen 2050 verdrievoudigd.

700 kilometer

Engelsman en zijn collega’s zeggen snelheid wel belangrijk te vinden, maar zetten vooral in op de nachttrein. Met de lancering van deze nachttreinverbinding tussen vier Europese hoofdsteden, wordt duurzaam en comfortabel reizen met de trein weer een stuk aantrekkelijker, zegt hij.

Door de nieuwe verbinding wordt direct reizen tussen Brussel, Amsterdam, Berlijn en Praag weer mogelijk. De Nederlandse en Tsjechische hoofdsteden liggen 700 kilometer uit elkaar. Engelsman: “Omdat je reist terwijl je slaapt, is reizen met de nachttrein bijzonder efficiënt. ’s Avonds opstappen in Nederland of België en ’s ochtends sta je in het prachtige Dresden. Betoverende landschappen van Saksisch Zwitserland en het Elbedal lijken opeens om de hoek te liggen.”

Comeback

De nachttrein leek de afgelopen jaren op sterven na dood. Eind 2016 werd het reizen met de oude CityNightLine-treinen vanuit Nederland. Reizigers kozen steeds vaker voor hogesnelheidstreinen overdag of voor het vliegtuig.

Maar dit jaar lijkt de nachttrein is bezig aan een comeback: sinds mei rijdt er dagelijks een nachttrein van Amsterdam, via Utrecht en Arnhem naar München, Innsbruck en Wenen. En eerder deze maand arriveerde ook al de eerste nachttrein uit Zürich in Amsterdam.

Volgens de NS is de nachttrein terug van weggeweest. Heike Luiten, directeur NS International: “We hopen dat met de toevoeging nog meer reizigers deze duurzame manier van reizen zullen kiezen, zowel degene die de nachttreinen nog uit het verleden kent, als de nieuwe generatie.”

Sinds half oktober rijdt onder de naam GreenCityTrip.nl tweemaal per week een slaaptrein naar diverse Europese steden, waaronder Verona, Wenen en – met overstap – naar Praag.

Opgezet door treinliefhebbers

De nieuwe maatschappij European Sleeper is een community-based initiatief en is georganiseerd als coöperatie, zegt Engelsman. Hij bestiert de spoormaatschappij samen met een gemeenschap van nachttreinliefhebbers. Eind mei 2021 haalde European Sleeper binnen een kwartier 500.000 euro aan startkapitaal op, door aandelen te verkopen aan ruim 350 kleine investeerders uit diverse landen in Europa.

De introductie van een nieuwe treinverbinding is een heidens karwei, zegt Engelsman. “Capaciteit op de sporen regelen vergen een enorme afstelling. Feitelijk moet je de spoorbeheerders van vier landen landen op één lijn zien te krijgen. Dat was gezwoeg en gedoe en leverde regelmatig boosheid en verwarring op, maar het is gelukt.”