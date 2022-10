Alle metro's in Amsterdam rijden weer na grote storing

“De timing kan niet slechter”, zegt een woordvoerder van het GVB. Beeld Jakob van Vliet

“De timing kan niet slechter”, zei een woordvoerder van het GVB wijzend op de drukke avondspits. Even na 17.00 uur stonden eerst 50, 51, 53 en 54 tijdelijk stil waardoor reizigers in de spits vast kwamen te staan. Later volgde ook de Noord/Zuidlijn. “Het is helaas noodzakelijk om de servers te resetten,” zegt de woordvoerder. “We balen er zelf ook ontzettend van. Met zijn allen werken we nu het snot voor onze ogen.”

Alleen de Noord/Zuidlijn werd snel weer opgestart. Pas na het resetten van de systemen en het uitvoeren van enkele testritten kwam de dienstregeling na 20.00 uur weer op gang. In de tussentijd werden in Zuidoost extra bussen ingezet, ook de NS bood GVB-reizigers alternatief vervoer aan.

