Alle incidenten straf-azc uitbannen 'ondoenlijk'

De EBTL is bedoeld voor asielzoekers die zich in een reguliere opvang al herhaaldelijk misdroegen. De locatie aan de Transformatorweg ving over heel 2018 zeventig mensen op.



Of het 34 individuen betrof of enkele veelplegers is niet duidelijk, maar feit is dat bij de incidenten in de stad een bewoner van het 'straf-azc' wordt aangemerkt als verdachte. Asielzoekers kunnen naar een EBTL worden doorverwezen na bijvoorbeeld discriminatie van homoseksuelen of religieuze groepen, vernielingen, het bedreigen van personeel, pesten van medebewoners of die stelselmatig betrokken zijn bij vechtpartijen.