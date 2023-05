Alle eisen verworpen in rechtszaak over grensoverschrijdend gedrag directeur Atria

Kaouthar Darmoni. Beeld ANP / Martin de Bouter

Kaouthar Darmoni werd eind vorig jaar ontslagen door Atria, na onderzoek naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ook werd ze beticht van het vervalsen van haar cv.

De oud-directeur eiste bij de rechter doorbetaling van haar loon en inzage in het complete onderzoeksrapport. Atria op haar beurt wilde juist eerder betaald salaris terugvorderen en Darmoni dwingen tot het uitbrengen van een persbericht, waarin ze de bewering zou terugnemen dat er geen wederhoor was geweest in het externe onderzoek.

Nader onderzoek nodig

In het vorige week gewezen vonnis stelt de rechter dat nader onderzoek nodig is om de juistheid van de beschuldigingen over en weer vast te stellen, en dat ze niet in de positie verkeert om ingediende eisen nu al toe te wijzen. Dat nadere onderzoek zou onderdeel moeten uitmaken van de bodemprocedure die Darmoni heeft aangespannen tegen haar ontslag. Ze meent dat haar ontslag onrechtmatig is, omdat ze zich al in het voorjaar van 2022 had ziek gemeld en was beschermd tegen ontslag. De rechter sluit echter niet uit dat dit een ‘tactische ziekmelding’ betrof, omdat Darmoni destijds al wist dat er onderzoek zou volgen naar klachten van personeelsleden over intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

De eis van Darmoni om te beschikken over het complete, niet-geanonimiseerde onderzoek, verwerpt de rechter omdat de oud-directeur vorig jaar meerdere keren de kans heeft gekregen om het rapport in te zien. Van de vermeende onjuistheden in haar cv is onduidelijk of Atria daar vooraf al niet van wist.

‘Louter verliezers’

In het vonnis wijst de rechter Darmoni en Atria erop dat bij voortzetting van de juridische procedures er ‘louter verliezers’ zullen zijn. ‘Het komt de rechter voor dat partijen er goed aan doen gezamenlijk en in onderling overleg ervoor te zorgen dat de schade aan beide kanten zoveel als mogelijk beperkt wordt. Dat lijkt verstandig in beider belang.’