Alle drie verdachten moordaanslag op Ahmet G. en gezin vrij, na strafeisen van 15 tot ruim 16 jaar

Onderzoek na de schietpartij bij De Grote Wielen in Amstelveen in 2019. Beeld ANP

Ahmet G. woonde met zijn gezin aan de Grote Wielen in Amstelveen-Westwijk. Op zaterdag 16 maart 2019 arriveerde hij daar rond het middaguur in de auto met zijn gezin, toen twee mannen aanvielen.

G. kreeg een kogel in zijn been en voorkwam erger door zich te verzetten, zijn dochter werd in haar enkel geraakt en zijn ex had het geluk dat het op haar borst gerichte wapen haperde.

‘Moordcommando’ Zarich C. en Lus-Yen A.

Justitie is ervan overtuigd dat Zarich C. (28) en Lus-Yen A. (29) de schutters waren, en dat zij werden aangestuurd door coördinator Jarald ‘JJ’ R. (27).

De drie vormden volgens de officieren van justitie een moordcommando dat zich ‘kil en gewetenloos’ liet inschakelen voor wat een vriendin volgens hen in een bericht terecht ‘duivels werk’ noemde.

De advocaten hadden vrijdag vrijspraak bepleit. De rechtbank doet pas op 18 juli uitspraak, maar besloot dinsdag al dat de drie moeten vrijkomen.

Advocaat Sicco Wester van de vermoede schutter Lus-Yen A. is ‘blij en verheugd’ door de opheffing van het voorarrest van de verdachten, vooruitlopend op het vonnis.

‘Vermoeden op vermoeden’

“Zoals ik in mijn pleidooi heb gesteld, stapelt het Openbaar Ministerie vermoeden op vermoeden en interpretatie op interpretatie om tot haar bewijsconstructie te komen,” zegt Wester. Dat betreft vooral onderling berichtenverkeer en afgeluisterde gesprekken, telecomgegevens, bewegingen van auto’s en compositietekeningen van de schutters. Van de cliënt van Wester zat dna in de gebruikte vluchtauto.

“Al met al zijn al die elementen naar mijn mening onvoldoende om te bewijzen dat mijn cliënt op 16 maart die aanslag zou hebben medegepleegd. Het dna van mijn cliënt kan bijvoorbeeld heel goed eerder in die auto zijn gekomen, en niets zegt dat hij wist wat er met die auto zou gebeuren. De beweerde gelijkenis van mijn cliënt met de compositietekening is niets waard, sinds zij niet is herkend van foto’s. Vrijspraak zou daarom terecht zijn.”