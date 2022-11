Alle demonstranten klimaatprotest Schiphol weer vrij

De Koninklijke Marechaussee arresteert een klimaatactivist op Schiphol. Beeld ANP

De woordvoerder zegt dat circa vierhonderd activisten zaterdag betrokken waren bij de actie. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer het betreden van verboden terrein en vernieling van bijvoorbeeld hekwerk. Ook wordt nog gekeken naar mogelijke schade aan privéjets. “Wie wat precies heeft gedaan, is onderdeel van het onderzoek,” aldus de zegsman.

De marechaussee is druk bezig geweest met de registratie en identificatie van betrokkenen, aldus de zegsman. “Dat ging niet altijd even makkelijk. Sommigen hadden lijm op hun vingers gesmeerd, wat het maken van vingerafdrukken bemoeilijkt.”

Vastketenen aan privéjets

Onder de circa vierhonderd activisten waren er volgens de woordvoerder mensen die ervoor kozen te vertrekken toen ze daartoe de mogelijkheid werd geboden. Zij werden niet aangehouden. “Ik hoorde een actievoerder zeggen dat die die avond nog moest werken,” vertelt de zegsman. De mensen die uiteindelijk werden aangehouden, kozen ervoor te blijven. Om hoeveel mensen dat precies gaat, kon de woordvoerder zondagochtend nog niet zeggen. Hij houdt het vooralsnog op ruim tweehonderd.

De activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion kwamen zaterdagmiddag onder meer na het doorzagen van een hek met een slijptol het terrein van Schiphol-Oost op, waar vandaan de zaken- en privévluchten met kleine vliegtuigen worden afgehandeld. Een deel van de actievoerders ketende zich vast aan een aantal toestellen, anderen fietsten rond op het platform.

Schade

De schade als gevolg van de protestactie van klimaatactivisten op Schiphol bestaat uit een kapot hekwerk dat hersteld moest worden en opruimwerkzaamheden. Over het geldbedrag dat daarmee gemoeid is, doet de luchthaven geen uitspraken.

“De schade bestond uit het herstellen van het hekwerk, wat direct is gebeurd, en het opruimen van rommel,” laat een woordvoerster van Schiphol weten. Door de acties kon zaterdag ook een tiental vluchten met privévliegtuigen niet doorgaan, maar dit heeft geen gevolgen meer op zondag.

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, zei eerder dat alle directe en indirecte schade op de actievoerders en de organisatoren wordt verhaald. De gemeente onderzoekt volgende week hoe groot de schade precies is en hoe die verhaald kan worden op de actievoerders, meldt een woordvoerder van de gemeente zondag.

Beveiliging Schiphol

Schiphol ziet in de acties, waarbij activisten een hek doorzaagden met een slijptol, niet direct aanleiding om iets te veranderen aan de beveiliging van het terrein. “Het terrein is goed beveiligd en het hekwerk voldoet aan nationale en internationale regelgeving. De situatie wordt constant gemonitord en het bevoegd gezag komt direct in actie als dat nodig is. De marechaussee heeft dat ook gedaan.”

KLM zegt dat het nog te vroeg is om in te gaan op gebeurtenissen van zaterdag. “We verwachten een goede evaluatie,” meldt de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol.