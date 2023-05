Alle bankjes op de Wittenburgergracht hebben een groene donslaag

De bankjes aan de Wittenburgergracht, ter hoogte van de Oosterkerk. Beeld Koosje Koolbergen

Een bankje met een donslaag klinkt misschien gezellig, maar dat is het allerminst als het ‘dons’ bestaat uit groene aanslag. Wie er op let ziet dat alle bankjes op de Wittenburgergracht met een laagje alg en mos zijn bedekt. Dus als je het bankje ziet, is de gedachte niet: hè, lekker even zitten, maar ploepen eerder associaties op met in de hoofdrol: witte broek met groene vegen op de kont, flauwe grappen op kantoor en vlekverwijderaar Vanish Oxi Action.

Voorbijganger Egbert Schuttert verbaast zich hogelijk over de vergroende bankjes. Hij ziet ze overal in de stad. “De zitting is van hout, hardhout om precies te zijn. Onbehandeld, zoals ontwerpers het graag willen, want dan vergrijst het zo mooi.” Maar, zegt Schuttert: “In de praktijk vergrijzen ze niet, maar vergroenen ze. Ze worden vies en lelijk.”

Groene broek

Buurtbewoner Patrick van de Lissele (62), die op de vergroende bank in het zonnetje zit, kan dat alleen maar beamen. “Dit bankje is vies.” Op deze mooie dag zit hij er gewoon op, zonder krant of plastic zak onder de bibs. Dat gaat goed. “Maar als je erop gaat zitten als het net heeft geregend of wanneer de bankjes vochtig zijn, dan heb je een groene broek.”

Verder is er niks mis met het bankje, zegt Van de Lissele. Het zitcomfort is goed, het uitzicht idem, het is – ergens onder dat groen – ook een mooi bankje. “Maar ik weet niet of de gemeente dit er ooit nog afkrijgt,” zegt Van de Lissele, terwijl hij over het vachtje aait.

Schuttert ziet twee mogelijkheden: verven of onderhoud. Verbied onbehandelde banken en plaats alleen geverfde banken in de openbare ruimte. En als dat niet kan, zorg dan op zijn minst voor een onderhoudsprogramma, zodat de bankjes elk voorjaar worden schoongemaakt. “Maar dat kost geld. Daarom ben ik voor geverfde bankjes.”

Reactie stadsdeel Centrum: ‘Onderhoud bij meldingen van schade of verval’

Er is geen vast schoonmaakschema waarin alle bankjes elk jaar aan bod komen, maar de gemeente knapt de bankjes op als er meldingen of observaties van schade of verval over binnenkomen, zegt een woordvoerder van stadsdeel Centrum. Dus wanneer geconstateerd wordt dat er onderhoud als een reparatie of een verfbeurt nodig is, dan gebeurt het. “Een bankje op een druk plein kan vaker een reparatie nodig hebben dan een bankje bij een rustig park.” De slijtage verschilt ook per bankje. Zo is er bijvoorbeeld geen garantie dat een bankje op een plein ook meer onderhoud vraagt: “Want het bankje bij het rustige park kan weer vaker onder de vogelpoep zitten.”